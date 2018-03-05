Трамп объявил о смерти металлургической промышленности США

США являются проигравшей стороной почти во всех торговых сделках, а сталелитейная и алюминиевая промышленность страны мертва.
Об этом написал президент США Дональд Трамп в своем Twitter.
Дональд Трамп, президент США: «Мы проигрываем практически во всех торговых сделках. Наши друзья и враги в течение многих лет наживаются за счет США. Наше стальная и алюминиевая промышленность мертва. Извините, но пришло время перемен. Сделаем Америку снова великой!»
Напомним, на прошлой неделе Трамп на встрече с руководителями американских металлургических компаний сообщил о решении ввести высокие пошлины на ввоз в страну стали и алюминия — 25% и 10% соответственно.
Если новые тарифы будут введены, то в первую очередь они нанесут удар по Китаю — это главный поставщик в США стали и алюминия. Но для Евросоюза, Канады, Японии, Южной Кореи и России они тоже будут болезненными. Доля металлургии в российском экспорте — около 15%. От американских заградительных мер пострадают НЛМК, ТМК, ММК, «Евраз» и «Русал», который поставляет в США до 20% своего алюминия.
Кроме того, на днях Трамп пригрозил ввести налоги на ввоз европейских автомобилей, если ЕС продолжит увеличивать тарифы в отношении компаний из США. По мнению американского президента, пришло время положить конец «очень глупым» сделкам и экономической политике, из-за которой США имеют торговый дефицит в размере 800 млрд долларов.
Дональд Трамп, президент США: «Мы проигрываем практически во всех торговых сделках. Наши друзья и враги в течение многих лет наживаются за счет США. Наше стальная и алюминиевая промышленность мертва. Извините, но пришло время перемен. Сделаем Америку снова великой!»
Напомним, на прошлой неделе Трамп на встрече с руководителями американских металлургических компаний сообщил о решении ввести высокие пошлины на ввоз в страну стали и алюминия — 25% и 10% соответственно.
Если новые тарифы будут введены, то в первую очередь они нанесут удар по Китаю — это главный поставщик в США стали и алюминия. Но для Евросоюза, Канады, Японии, Южной Кореи и России они тоже будут болезненными. Доля металлургии в российском экспорте — около 15%. От американских заградительных мер пострадают НЛМК, ТМК, ММК, «Евраз» и «Русал», который поставляет в США до 20% своего алюминия.
Кроме того, на днях Трамп пригрозил ввести налоги на ввоз европейских автомобилей, если ЕС продолжит увеличивать тарифы в отношении компаний из США. По мнению американского президента, пришло время положить конец «очень глупым» сделкам и экономической политике, из-за которой США имеют торговый дефицит в размере 800 млрд долларов.
Комментарии