Трамп пригрозил Европе налогами на ввоз автомобилей

Если ЕС продолжит увеличивать тарифы в отношении компаний из США, тогда Вашингтон обложит налогами ввоз европейских автомобилей. Об этом американский президент Дональд Трамп сообщил на своей странице в Twitter.
Дональд Трамп: «Если ЕС хочет и дальше повышать уже и без того высокие тарифы и барьеры для американских компаний, работающих там, то тогда мы просто введем налоги на их машины, которые свободно ввозятся в США».
Также Трамп сообщил, что пришло время положить конец «очень глупым» сделкам и экономической политике, из-за которой США имеют торговый дефицит в размере 800 млрд долларов.
Дональд Трамп: «Наши рабочие места и деньги были отданы другим странам, которые годами извлекали выгоду за наш счет».
По словам главы Белого дома, другие страны смеялись над тем, какими «болванами» были американские лидеры. Отныне этого больше не будет, заключил Трамп.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп собирается ввести пошлины на ввоз в США стали и алюминия. Китай, Канада и Евросоюз уже выразили несогласие с решением Белого дома и пообещали ответные шаги.
If the E.U. wants to further increase their already massive tariffs and barriers on U.S. companies doing business there, we will simply apply a Tax on their Cars which freely pour into the U. S. They make it impossible for our cars (and more) to sell there. Big trade imbalance!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 марта 2018 г.
Также Трамп сообщил, что пришло время положить конец «очень глупым» сделкам и экономической политике, из-за которой США имеют торговый дефицит в размере 800 млрд долларов.
Дональд Трамп: «Наши рабочие места и деньги были отданы другим странам, которые годами извлекали выгоду за наш счет».
По словам главы Белого дома, другие страны смеялись над тем, какими «болванами» были американские лидеры. Отныне этого больше не будет, заключил Трамп.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп собирается ввести пошлины на ввоз в США стали и алюминия. Китай, Канада и Евросоюз уже выразили несогласие с решением Белого дома и пообещали ответные шаги.
Комментарии