На парламентских выборах партия Берлускони уступает своему главному союзнику

В Италии подводят итоги парламентских выборов. Избирательная кампания, ставшая едва ли не самой скандальной за последние годы, завершилась. Как и ожидалось, ни одна из политических сил не получила большинство мест в парламенте.
Появились официальные данные о предварительных результатах голосования. Партия Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» уступила своему главному союзнику по правоцентристской коалиции, партии «Лига» во главе с Маттео Сальвини. На выборах в Сенат республики «Лига» в многомандатных округах, где голосование проходит по пропорциональной системе, получает почти 19% голосов, тогда как партия Берлускони набирают около 13,5%. Таковы данные, полученные с 14 тысяч из более чем 61 тысячи избирательных участков. По пропорциональной системе распределяется 61% парламентских мандатов.
Аналогичная ситуация складывается в многомандатных округах на выборах в Палату депутатов. Здесь около 20% набирает «Лига» и почти 13% — «Вперед, Италия». Что касается выборов в нижнюю палату парламента, пока обработаны бюллетени лишь с 3 тысяч участков.
Заместитель федерального секретаря «Лиги» Джанкарло Джорджетти уже назвал полученный его партией результат «историческим». Сальвини пока не делал официальных заявлений, а только поблагодарил своих сторонников через Twitter.
Сильвио Берлускони тоже пока не появлялся на публике. Вероятно, он ожидает информации из одномандатных округов, где голосование проходит по мажоритарной системе. Данные оттуда могут изменить соотношение сил между двумя партиями.
В целом правоцентристская коалиция лидирует по результатам парламентских выборов с результатом около 37%, однако этого недостаточно чтобы получить большинство в парламенте и право сформировать новое правительство страны.
Аналогичная ситуация складывается в многомандатных округах на выборах в Палату депутатов. Здесь около 20% набирает «Лига» и почти 13% — «Вперед, Италия». Что касается выборов в нижнюю палату парламента, пока обработаны бюллетени лишь с 3 тысяч участков.
Заместитель федерального секретаря «Лиги» Джанкарло Джорджетти уже назвал полученный его партией результат «историческим». Сальвини пока не делал официальных заявлений, а только поблагодарил своих сторонников через Twitter.
La mia prima parola: GRAZIE! pic.twitter.com/DRXiWVAHQp— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 4 марта 2018 г.
Сильвио Берлускони тоже пока не появлялся на публике. Вероятно, он ожидает информации из одномандатных округов, где голосование проходит по мажоритарной системе. Данные оттуда могут изменить соотношение сил между двумя партиями.
В целом правоцентристская коалиция лидирует по результатам парламентских выборов с результатом около 37%, однако этого недостаточно чтобы получить большинство в парламенте и право сформировать новое правительство страны.
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