Итоги выборов в Италии могут обернуться кошмаром для Евросоюза

В Италии сегодня утром открылись избирательные участки. Там начались выборы в Сенат и Палату депутатов. Эта избирательная кампания стала едва ли не самой грязной за последние годы и настолько скандальной, что журналисты призывают забыть ее, как страшный сон.
Голосование длится чрезвычайно долго — с 7:00 до 23:00 (с 9:00 до 1:00 понедельника по Москве). Все сделано для того, чтобы как можно больше из 46 миллионов итальянских избирателей могли проголосовать. К полудню по местному времени явка составляла 20%, что на 5% выше, чем на прошлых выборах.
Другое дело, что многие избирательные участки открылись со значительным опозданием из-за целого ряда проблем организационно-технического характера. В Палермо, например, выяснилось, что бюллетени напечатаны с ошибками. Да и в самом Риме в самый последний момент вдруг поняли, что не хватает официальных счетчиков голосов, а кое-где даже председателей участковых избирательных комиссий.
Впервые выборы в Италии проходят по системе «Розателлум», название образовано от имени депутата Этторе Розато, который ее придумал. Впервые треть итальянских депутатов сегодня будет избрана по принципу относительного большинства, 2/3 — по пропорциональной системе. Многие избиратели вообще не понимают, что происходит.
Леонардо, избиратель: «Сложно, запутанно они все устроили. Победить никто не победит, а получишь 50% — все равно не будешь возглавлять правительство. Это вообще нормально? Нет. Зачем они так сделали? Теперь мы явно будем голосовать еще раз. Но в следующий раз я уже вообще не буду на эту тему беспокоиться. И во сколько вот все эти выборы обошлись?»
Винченциа, избиратель: «Все так смешано, запутанно, непонятно. Куда идти? Кажется, что пришел вроде бы уже с готовым выбором, но там не все так просто. В общем, мне на мессу пора».
Одним из первых сегодня проголосовал действующий премьер Джентилони. Он представляет левоцентристский проевропейский блок, который, судя по опросам, может получить не более 25% голосов. «Движение пяти звезд» под руководством 31-летнего Луиджи Ди Майо, у которого вообще нет высшего образования, может рассчитывать на 30%, но известно, что эта партия ни в каких коалициях участвовать не собирается.
Согласно последним опросам, с 37% лидирует движение «Вперед, Италия», возглавляемое неутомимым Сильвио Берлускони, который старше Ди Майо ровно на 50 лет. Сегодня помешать голосованию попробовала раздетая активистка движения FEMEN. Но все обошлось, ее быстро скрутили.
Несмотря на все скандалы, все вечеринки «бунга-бунга», условные и реальные сроки заключения и на запрет занимать государственные должности, Берлускони снова в строю. Это раньше его здесь называли Кавальери, теперь зовут великим фокусником. Фокус удастся, если Берлускони сможет создать коалицию с националистом Маттео Сальвини, лидером движения «Лига Севера», который сегодня, несмотря на запрет агитации и пропаганды, более чем активно использует Facebook. Он пишет: «Поехали! голосуем за то, чтобы окончательно изменить эту страну: просто ставьте галочку около символа „Лиги Севера“, больше ничего!»
Как передает обозреватель НТВ Вадим Глускер, главный итог этих выборов один: во власти в Италии окажутся популисты, будь то из «Движения пяти звезд» или «Лиги Севера», евроскептики, националисты и так далее. С учетом того, что Италия — третья экономика Европы, страшный сон Евросоюза, который не реализовался ни во Франции, ни в Нидерландах, может сбыться именно здесь.
Другое дело, что многие избирательные участки открылись со значительным опозданием из-за целого ряда проблем организационно-технического характера. В Палермо, например, выяснилось, что бюллетени напечатаны с ошибками. Да и в самом Риме в самый последний момент вдруг поняли, что не хватает официальных счетчиков голосов, а кое-где даже председателей участковых избирательных комиссий.
Впервые выборы в Италии проходят по системе «Розателлум», название образовано от имени депутата Этторе Розато, который ее придумал. Впервые треть итальянских депутатов сегодня будет избрана по принципу относительного большинства, 2/3 — по пропорциональной системе. Многие избиратели вообще не понимают, что происходит.
Леонардо, избиратель: «Сложно, запутанно они все устроили. Победить никто не победит, а получишь 50% — все равно не будешь возглавлять правительство. Это вообще нормально? Нет. Зачем они так сделали? Теперь мы явно будем голосовать еще раз. Но в следующий раз я уже вообще не буду на эту тему беспокоиться. И во сколько вот все эти выборы обошлись?»
Винченциа, избиратель: «Все так смешано, запутанно, непонятно. Куда идти? Кажется, что пришел вроде бы уже с готовым выбором, но там не все так просто. В общем, мне на мессу пора».
Одним из первых сегодня проголосовал действующий премьер Джентилони. Он представляет левоцентристский проевропейский блок, который, судя по опросам, может получить не более 25% голосов. «Движение пяти звезд» под руководством 31-летнего Луиджи Ди Майо, у которого вообще нет высшего образования, может рассчитывать на 30%, но известно, что эта партия ни в каких коалициях участвовать не собирается.
Согласно последним опросам, с 37% лидирует движение «Вперед, Италия», возглавляемое неутомимым Сильвио Берлускони, который старше Ди Майо ровно на 50 лет. Сегодня помешать голосованию попробовала раздетая активистка движения FEMEN. Но все обошлось, ее быстро скрутили.
Несмотря на все скандалы, все вечеринки «бунга-бунга», условные и реальные сроки заключения и на запрет занимать государственные должности, Берлускони снова в строю. Это раньше его здесь называли Кавальери, теперь зовут великим фокусником. Фокус удастся, если Берлускони сможет создать коалицию с националистом Маттео Сальвини, лидером движения «Лига Севера», который сегодня, несмотря на запрет агитации и пропаганды, более чем активно использует Facebook. Он пишет: «Поехали! голосуем за то, чтобы окончательно изменить эту страну: просто ставьте галочку около символа „Лиги Севера“, больше ничего!»
#OGGIVOTOLEGA #PRIMAGLIITALIANI
🔴 CI SIAMO!Опубликовано Matteo Salvini 3 марта 2018 г.
Solo oggi, dalle 7 alle 23, si vota per cambiare finalmente questo Paese: basta fare una croce sul simbolo Lega, senza scrivere altro!
E voi? Siete già andati a votare? Lasciate un commento qui sotto, verrà mostrato in diretta!
#oggivotoLega #primagliitaliani
Как передает обозреватель НТВ Вадим Глускер, главный итог этих выборов один: во власти в Италии окажутся популисты, будь то из «Движения пяти звезд» или «Лиги Севера», евроскептики, националисты и так далее. С учетом того, что Италия — третья экономика Европы, страшный сон Евросоюза, который не реализовался ни во Франции, ни в Нидерландах, может сбыться именно здесь.
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