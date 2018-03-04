Итальянцы выбирают парламент: чем закончится невероятно скандальная кампания

На Апеннинском полуострове сегодня проходят выборы. В Италии выбирают парламент, причем сразу и Сенат, и Палату депутатов. Голосовать будут по новой системе,
из-за которой партиям придется формировать коалицию. Но итальянские политики договариваться друг с другом не спешат. Большинство депутатов рассчитывает на безоговорочную победу. Согласно опросам, у избирателей явного фаворита нет.
Сложное и красивое слово «Розателлум» — это название новой итальянской выборной системы, по имени депутата Этторе Розато, который ее и придумал. Впервые треть итальянских депутатов сегодня будет избрана по принципу относительного большинства, а две трети — по пропорциональной системе. В результате управлять Италией станет возможно только при создании коалиции, к чему страна, как выяснилось, оказалась не слишком готова.
Это была одна из самых скандальных избирательных кампаний за последние годы, скандальной настолько, что еженедельник L’Espresso озаглавил подборку публикаций на эту тему «Выборный грех», «Без идей, без надежды, без правды», «Это предвыборная кампания, которую надо забыть». И действительно, вроде бы накануне был день тишины, когда агитация запрещена, но влиятельнейшая газета Corriere della Sera выходит с программным интервью Сильвио Берлускони, который заявляет, что обязательно победит, никакие коалиции не приемлет и лучше новые выборы, чем плохой премьер министр.
В возрасте 81 года неутомимый Сильвио совершил настоящее политическое чудо. Он снова в строю, несмотря на все скандалы, все вечеринки «бунга-бунга», все условные и реальные сроки заключения, несмотря на запрет занимать государственные должности. Это раньше его здесь называли Кавальери, теперь — великим фокусником.
Сильвио Берлускони, в 1994–1995 гг. — премьер министр Италии: «Я сейчас прочту кое-что. Это официальное заявление, мне нужно встать? Итак, я рад сообщить следующие хорошие новости. Действующий председатель Европарламента, наш друг Антонио Таяни наконец-то дал добро по поводу нашего выдвижения на пост премьер-министра в последующем правоцентристском правительстве».
Но для этого нужна коалиция, которую Берлускони отвергает. А на поверку его единственным соратником остается непримиримый враг Маттео Сальвини, который и сам не возражает стать премьером. В общем, полное безумие.
Маттео Сальвини, лидер партии «Лига Севера»: «Была одна левая политическая сила, кружила около Италии со своим антифашизмом, но вот проблема: фашистов-то нет. Они толкают антирасистские речи, но и расистов нет! Когда они закончат эксплуатировать итальянцев, у них будет армия мигрантов, которых можно будет эксплуатировать за 2 евро в час».
Как передает обозреватель НТВ Вадим Глускер, тема миграции стала определяющей в ходе этой предвыборной кампании. Ее эксплуатировала не только «Лига Севера». На противоположном фланге — «Движение пяти звезд». Политическая сила, созданная комиком Беппе Грилло всего несколько лет назад, теперь контролирует Рим и Турин. И на сегодняшних выборах «Движение пяти звезд» может получить большинство голосов. Управлять страной вряд ли удастся, но амбиций от этого не меньше.
Луиджи Ди Майо, лидер партии «Движение пяти звезд: „«Движение пяти звезд»“ может взять победу в каждом избирательном участке на юге и в многих точках севера. Таким образом, мы можем взять большинство для формирования правительства».
Никто не хочет коалиций, все говорят об абсолютной победе, а 30% итальянцев вообще не понимают за кого голосовать. Главный вывод из всего этого: политика, которую последние годы проводили здесь центристы, провалилась. Власть в Италии может оказаться у популистов и евроскептиков, а это самый страшный сон Евросоюза.
Это была одна из самых скандальных избирательных кампаний за последние годы, скандальной настолько, что еженедельник L’Espresso озаглавил подборку публикаций на эту тему «Выборный грех», «Без идей, без надежды, без правды», «Это предвыборная кампания, которую надо забыть». И действительно, вроде бы накануне был день тишины, когда агитация запрещена, но влиятельнейшая газета Corriere della Sera выходит с программным интервью Сильвио Берлускони, который заявляет, что обязательно победит, никакие коалиции не приемлет и лучше новые выборы, чем плохой премьер министр.
В возрасте 81 года неутомимый Сильвио совершил настоящее политическое чудо. Он снова в строю, несмотря на все скандалы, все вечеринки «бунга-бунга», все условные и реальные сроки заключения, несмотря на запрет занимать государственные должности. Это раньше его здесь называли Кавальери, теперь — великим фокусником.
Сильвио Берлускони, в 1994–1995 гг. — премьер министр Италии: «Я сейчас прочту кое-что. Это официальное заявление, мне нужно встать? Итак, я рад сообщить следующие хорошие новости. Действующий председатель Европарламента, наш друг Антонио Таяни наконец-то дал добро по поводу нашего выдвижения на пост премьер-министра в последующем правоцентристском правительстве».
Но для этого нужна коалиция, которую Берлускони отвергает. А на поверку его единственным соратником остается непримиримый враг Маттео Сальвини, который и сам не возражает стать премьером. В общем, полное безумие.
Маттео Сальвини, лидер партии «Лига Севера»: «Была одна левая политическая сила, кружила около Италии со своим антифашизмом, но вот проблема: фашистов-то нет. Они толкают антирасистские речи, но и расистов нет! Когда они закончат эксплуатировать итальянцев, у них будет армия мигрантов, которых можно будет эксплуатировать за 2 евро в час».
Как передает обозреватель НТВ Вадим Глускер, тема миграции стала определяющей в ходе этой предвыборной кампании. Ее эксплуатировала не только «Лига Севера». На противоположном фланге — «Движение пяти звезд». Политическая сила, созданная комиком Беппе Грилло всего несколько лет назад, теперь контролирует Рим и Турин. И на сегодняшних выборах «Движение пяти звезд» может получить большинство голосов. Управлять страной вряд ли удастся, но амбиций от этого не меньше.
Луиджи Ди Майо, лидер партии «Движение пяти звезд: „«Движение пяти звезд»“ может взять победу в каждом избирательном участке на юге и в многих точках севера. Таким образом, мы можем взять большинство для формирования правительства».
Никто не хочет коалиций, все говорят об абсолютной победе, а 30% итальянцев вообще не понимают за кого голосовать. Главный вывод из всего этого: политика, которую последние годы проводили здесь центристы, провалилась. Власть в Италии может оказаться у популистов и евроскептиков, а это самый страшный сон Евросоюза.
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