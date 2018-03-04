Двое туристов погибли при сходе лавин во Французских Альпах

Два человека погибли, один пропал без вести, и еще несколько получили травмы во время схода лавин во французском департаменте Верхняя Савойя.
Двое лыжников погибли в результате схода лавин в департаменте Верхняя Савойя в Альпах. Несколько человек были госпитализированы с травмами, а один считается пропавшим вез вести, передает «Интерфакс» со ссылкой на французские СМИ.
Супружеская пара попала под лавину недалеко от местечка Самоэн. Женщину доставили в больницу, но ее супруга до сих пор не нашли. Спасательная операция была прервана из-за погодных условий.
Еще четверо лыжников и их инструктор оказались под снегом недалеко от местечка Валлорсин. Один из туристов погиб, другой был госпитализирован с тяжелой травмой спины.
Еще две лавины сошли на склоне Эгюйетт-де-Позетт. Жертвой одной из них стал один человек: спасателям на месте удалось реанимировать лыжника, но позже он умер в больнице. Вторая лавина накрыла группу из троих лыжников, один из них был госпитализирован с травмой головы.
В пятницу стало известно, что в результате схода лавины на горнолыжном курорте Антрон погибли еще четверо туристов.
На этой неделе на Европу обрушился мощный сибирский циклон. Из-за морозов и мощных снегопадов в ряде городов был объявлен самый высокий уровень погодной опасности.
Супружеская пара попала под лавину недалеко от местечка Самоэн. Женщину доставили в больницу, но ее супруга до сих пор не нашли. Спасательная операция была прервана из-за погодных условий.
Еще четверо лыжников и их инструктор оказались под снегом недалеко от местечка Валлорсин. Один из туристов погиб, другой был госпитализирован с тяжелой травмой спины.
Еще две лавины сошли на склоне Эгюйетт-де-Позетт. Жертвой одной из них стал один человек: спасателям на месте удалось реанимировать лыжника, но позже он умер в больнице. Вторая лавина накрыла группу из троих лыжников, один из них был госпитализирован с травмой головы.
В пятницу стало известно, что в результате схода лавины на горнолыжном курорте Антрон погибли еще четверо туристов.
На этой неделе на Европу обрушился мощный сибирский циклон. Из-за морозов и мощных снегопадов в ряде городов был объявлен самый высокий уровень погодной опасности.
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