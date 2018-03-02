Четыре человека погибли под лавиной во французских Альпах

Четыре человека погибли, один получил ранения, еще один числится пропавшим без вести в результате схода лавины во французских Альпах. Посольство РФ во Франции выясняет, не было ли россиян в числе погибших.
Как сообщили в жандармерии Франции, лавина сошла в секторе Антрон за пределами лыжной зоны.
Из сообщения жандармерии: «К настоящему моменту обстоятельства неизвестны. По предварительным данным, погибли четыре человека, один ранен, еще один числится пропавшим без вести».
Посольство РФ во Франции выясняет, не было ли россиян в числе погибших при сходе лавины. Об этом сообщили РИА Новости в дипломатическом представительстве.
Из сообщения жандармерии: «К настоящему моменту обстоятельства неизвестны. По предварительным данным, погибли четыре человека, один ранен, еще один числится пропавшим без вести».
Посольство РФ во Франции выясняет, не было ли россиян в числе погибших при сходе лавины. Об этом сообщили РИА Новости в дипломатическом представительстве.
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