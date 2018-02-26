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    «Зверь с востока»: аномальные холода со снегопадами сковали города Европы. Италия, погода, Европа, Великобритания, погодные аномалии, Рим, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Зверь с востока»: аномальные холода со снегопадами сковали города Европы

    «Зверь с востока»: аномальные холода со снегопадами сковали города Европы

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    «Зверь с востока»: аномальные холода со снегопадами сковали города Европы

    «Зверь с востока»: аномальные холода со снегопадами сковали города Европы

    «Зверь с востока»: аномальные холода со снегопадами сковали города Европы

      Сразу в нескольких европейских странах установилась аномально холодная погода.

      Британию осаждает «Зверь с востока» (The Beast from the East). Так английская пресса называет морозы, которые пришли в Европу из Сибири. Как ожидается, в Соединенном Королевстве холода со снегом задержатся на 4 дня. Синоптики предупреждают, что сильные снегопады могут привести к сбоям в работе мобильной связи, неполадкам с подачей электричества и транспортным неприятностям.

      В Париже готовятся к похолоданиям и подготовили временное проживание для бездомных. Морозной погоды ждут жители Австрии, Венгрии, и Испании.

      Столицу Италии этим утром замело снегом. Сибирский буран накрыл Рим, в некоторых районах города выпало по 10 сантиметров осадков. Закрылся Колизей, Римский форум и Палатинский холм. В столичном регионе фактически остановилось железнодорожное сообщение. Проблемы возникли в международном аэропорту во Фьюмичино, там открыта только одна взлетная полоса.

      Аномально низкие температуры установились и в других регионах. Повсеместно закрываются детские сады и школы. А в горах Венето температура опустилась до рекордных минус 40 градусов.

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