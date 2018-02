«Зверь с востока»: аномальные холода со снегопадами сковали города Европы

Британию осаждает «Зверь с востока» (The Beast from the East). Так английская пресса называет морозы, которые пришли в Европу из Сибири. Как ожидается, в Соединенном Королевстве холода со снегом задержатся на 4 дня. Синоптики предупреждают, что сильные снегопады могут привести к сбоям в работе мобильной связи, неполадкам с подачей электричества и транспортным неприятностям.В Париже готовятся к похолоданиям и подготовили временное проживание для бездомных. Морозной погоды ждут жители Австрии, Венгрии, и Испании.Столицу Италии этим утром замело снегом. Сибирский буран накрыл Рим , в некоторых районах города выпало по 10 сантиметров осадков. Закрылся Колизей, Римский форум и Палатинский холм. В столичном регионе фактически остановилось железнодорожное сообщение. Проблемы возникли в международном аэропорту во Фьюмичино, там открыта только одна взлетная полоса.Аномально низкие температуры установились и в других регионах. Повсеместно закрываются детские сады и школы. А в горах Венето температура опустилась до рекордных минус 40 градусов.