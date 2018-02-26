Русская зима в Риме: сибирский циклон принес снегопад в итальянскую столицу

Обрушившийся на итальянскую столицу снегопад осложнил транспортную ситуацию в мегаполисе.
Римляне этим утром проснулись в заснеженном городе. Сугробы выросли практически во всех районах, включая центр. В связи с непогодой, вызванной холодным сибирским циклоном, в итальянской столице закрыты школы и детские сады. Решение приостановить учебный процесс было принято накануне местными властями в связи с обещанным снегопадом.
Высота снежного покрова достигает 5 сантиметров, при температуре около нуля градусов он не тает и создает серьезные проблемы на дорогах. Сообщается, что метро работает в обычном режиме, но в движении пригородных поездов наблюдаются серьезные перебои, в аэропортах начались задержки авиарейсов.
Как передает агентство ANSA, жителей Рима просят без необходимости не покидать свои дома. Городская администрация объявила о чрезвычайном совещании, на котором предстоит определить меры, позволяющие обеспечить жизнедеятельность города в таких условиях.
Снег в Риме — явление довольно редкое. Обычно, несмотря на неудобства, оно приносит много радости детям и туристам. У отдыхающих появляется возможность сфотографировать достопримечательности итальянской столицы в необычном виде. Последний раз снегопад в Риме был в 2012 году, причем тоже в феврале. Тогда он пролежал на обочинах дорог в течение нескольких дней.
Высота снежного покрова достигает 5 сантиметров, при температуре около нуля градусов он не тает и создает серьезные проблемы на дорогах. Сообщается, что метро работает в обычном режиме, но в движении пригородных поездов наблюдаются серьезные перебои, в аэропортах начались задержки авиарейсов.
Как передает агентство ANSA, жителей Рима просят без необходимости не покидать свои дома. Городская администрация объявила о чрезвычайном совещании, на котором предстоит определить меры, позволяющие обеспечить жизнедеятельность города в таких условиях.
Снег в Риме — явление довольно редкое. Обычно, несмотря на неудобства, оно приносит много радости детям и туристам. У отдыхающих появляется возможность сфотографировать достопримечательности итальянской столицы в необычном виде. Последний раз снегопад в Риме был в 2012 году, причем тоже в феврале. Тогда он пролежал на обочинах дорог в течение нескольких дней.
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