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    Русская зима в Риме: сибирский циклон принес снегопад в итальянскую столицу. Италия, Рим, погода, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРусская зима в Риме: сибирский циклон принес снегопад в итальянскую столицу

    Русская зима в Риме: сибирский циклон принес снегопад в итальянскую столицу

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    • Фото: ellaaaaa_zhu / instagram.com
    Русская зима в Риме: сибирский циклон принес снегопад в итальянскую столицу

    Русская зима в Риме: сибирский циклон принес снегопад в итальянскую столицу

    Русская зима в Риме: сибирский циклон принес снегопад в итальянскую столицу
    • Фото: ellaaaaa_zhu / instagram.com

      • Обрушившийся на итальянскую столицу снегопад осложнил транспортную ситуацию в мегаполисе.

      Римляне этим утром проснулись в заснеженном городе. Сугробы выросли практически во всех районах, включая центр. В связи с непогодой, вызванной холодным сибирским циклоном, в итальянской столице закрыты школы и детские сады. Решение приостановить учебный процесс было принято накануне местными властями в связи с обещанным снегопадом.

      Высота снежного покрова достигает 5 сантиметров, при температуре около нуля градусов он не тает и создает серьезные проблемы на дорогах. Сообщается, что метро работает в обычном режиме, но в движении пригородных поездов наблюдаются серьезные перебои, в аэропортах начались задержки авиарейсов.

      Как передает агентство ANSA, жителей Рима просят без необходимости не покидать свои дома. Городская администрация объявила о чрезвычайном совещании, на котором предстоит определить меры, позволяющие обеспечить жизнедеятельность города в таких условиях.

      Снег в Риме — явление довольно редкое. Обычно, несмотря на неудобства, оно приносит много радости детям и туристам. У отдыхающих появляется возможность сфотографировать достопримечательности итальянской столицы в необычном виде. Последний раз снегопад в Риме был в 2012 году, причем тоже в феврале. Тогда он пролежал на обочинах дорог в течение нескольких дней.

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