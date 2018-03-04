Минобороны РФ: за пять дней Восточную Гуту смогли покинуть только двое детей

Боевики препятствуют жителям Восточной Гуты воспользоваться гуманитарной паузой и выйти из города, сообщают в Минобороны РФ.
Боевики в Восточной Гуте ввели комендантский час на время гуманитарных пауз, а также запретили массовые собрания мирным жителям, заявили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
Владимир Золотухин, генерал-майор, представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии «Согласно информации, полученной Центром по примирению враждующих сторон от сирийской стороны, члены незаконных вооруженных формирований на территории района Восточная Гута ввели комендантский час для местного населения на время гуманитарных пауз. Мирные жители, нарушающие установленные боевиками правила, подвергаются публичным наказаниям».
Боевики также запретили массовые собрания мирным жителям, чтобы предотвратить их возможный прорыв через гуманитарный коридор. По данным российских военных, за пять дней гуманитарных пауз из Восточной Гуты выбрались лишь двое детей.
Противостояние продолжается уже шестые сутки. Боевики продолжают обстреливать Дамаск и его пригороды. Есть пострадавшие среди мирных жителей. Ранее в Центре по примирению враждующих сторон отмечали, что действия боевиков являются военными преступлениями. Лидеров незаконных вооруженных формирований призвали немедленно прекратить провокации и позволить мирным жителям покинуть опасные районы.
Напомним, ежедневная гуманитарная пауза была введена в Восточной Гуте с 27 февраля по поручению президента России Владимира Путина. Тем не менее регулярно сообщается об обстрелах со стороны боевиков. Кроме того, они проводят массовые обыски в домах мирных жителей и изымают у них листовки Центра по примирению враждующих сторон, являющиеся пропуском через гуманитарный коридор. Также сообщается, что боевики отнимают у людей продукты питания, искусственно осложняя гуманитарную обстановку в районе.
Владимир Золотухин, генерал-майор, представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии «Согласно информации, полученной Центром по примирению враждующих сторон от сирийской стороны, члены незаконных вооруженных формирований на территории района Восточная Гута ввели комендантский час для местного населения на время гуманитарных пауз. Мирные жители, нарушающие установленные боевиками правила, подвергаются публичным наказаниям».
Боевики также запретили массовые собрания мирным жителям, чтобы предотвратить их возможный прорыв через гуманитарный коридор. По данным российских военных, за пять дней гуманитарных пауз из Восточной Гуты выбрались лишь двое детей.
Противостояние продолжается уже шестые сутки. Боевики продолжают обстреливать Дамаск и его пригороды. Есть пострадавшие среди мирных жителей. Ранее в Центре по примирению враждующих сторон отмечали, что действия боевиков являются военными преступлениями. Лидеров незаконных вооруженных формирований призвали немедленно прекратить провокации и позволить мирным жителям покинуть опасные районы.
Напомним, ежедневная гуманитарная пауза была введена в Восточной Гуте с 27 февраля по поручению президента России Владимира Путина. Тем не менее регулярно сообщается об обстрелах со стороны боевиков. Кроме того, они проводят массовые обыски в домах мирных жителей и изымают у них листовки Центра по примирению враждующих сторон, являющиеся пропуском через гуманитарный коридор. Также сообщается, что боевики отнимают у людей продукты питания, искусственно осложняя гуманитарную обстановку в районе.
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