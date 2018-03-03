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    Боевики начали отнимать еду у жителей Восточной Гуты

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    Боевики начали отнимать еду у жителей Восточной Гуты

    Боевики начали отнимать еду у жителей Восточной Гуты

    В субботу в пригороде Дамаска Восточная Гута началась пятая по счету гуманитарная пауза, которая должна помочь мирным жителям покинуть район.

    Гуманитарная пауза началась в 9:00 по местному времени (10:00 мск). Четыре предыдущие были сорваны боевиками.

    Ежедневная гуманитарная пауза была введена в Восточной Гуте с 27 февраля по поручению президента России Владимира Путина. Однако террористы неоднократно обстреливали коридор, по которому должен осуществляться выход людей из этого района.

    Кроме этого, боевики проводят массовые обыски в домах мирных жителей и изымают у них листовки Центра по примирению враждующих сторон, являющиеся пропуском через гуманитарный коридор.

    Как рассказал представитель центра генерал-майор Владимир Золотухин, также боевики отнимают у людей продукты питания, таким образом искусственно осложняя гуманитарную обстановку в районе, передает «Интерфакс».

    В общей сложности в район Восточной Гуты сбросили около 100 тысяч листовок. В листовках, в частности, прописано, как необходимо вести себя при пересечении гуманитарного коридора.

    смотретьБоевики не выпускают мирных жителей из Восточной Гуты
    Боевики не выпускают мирных жителей из Восточной Гуты
    Между тем террористы продолжают обстрелы жилых кварталов Дамаска и пригородов. По информации начальника Центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Юрия Евтушенко, только за прошедшие сутки боевиками из Восточной Гуты было совершено 11 обстрелов Дамаска, выпущено 28 мин.

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