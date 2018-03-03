Боевики начали отнимать еду у жителей Восточной Гуты

В субботу в пригороде Дамаска Восточная Гута началась пятая по счету гуманитарная пауза, которая должна помочь мирным жителям покинуть район.
Гуманитарная пауза началась в 9:00 по местному времени (10:00 мск). Четыре предыдущие были сорваны боевиками.
Ежедневная гуманитарная пауза была введена в Восточной Гуте с 27 февраля по поручению президента России Владимира Путина. Однако террористы неоднократно обстреливали коридор, по которому должен осуществляться выход людей из этого района.
Кроме этого, боевики проводят массовые обыски в домах мирных жителей и изымают у них листовки Центра по примирению враждующих сторон, являющиеся пропуском через гуманитарный коридор.
Как рассказал представитель центра генерал-майор Владимир Золотухин, также боевики отнимают у людей продукты питания, таким образом искусственно осложняя гуманитарную обстановку в районе, передает «Интерфакс».
В общей сложности в район Восточной Гуты сбросили около 100 тысяч листовок. В листовках, в частности, прописано, как необходимо вести себя при пересечении гуманитарного коридора.
Между тем террористы продолжают обстрелы жилых кварталов Дамаска и пригородов. По информации начальника Центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Юрия Евтушенко, только за прошедшие сутки боевиками из Восточной Гуты было совершено 11 обстрелов Дамаска, выпущено 28 мин.
Ежедневная гуманитарная пауза была введена в Восточной Гуте с 27 февраля по поручению президента России Владимира Путина. Однако террористы неоднократно обстреливали коридор, по которому должен осуществляться выход людей из этого района.
Кроме этого, боевики проводят массовые обыски в домах мирных жителей и изымают у них листовки Центра по примирению враждующих сторон, являющиеся пропуском через гуманитарный коридор.
Как рассказал представитель центра генерал-майор Владимир Золотухин, также боевики отнимают у людей продукты питания, таким образом искусственно осложняя гуманитарную обстановку в районе, передает «Интерфакс».
В общей сложности в район Восточной Гуты сбросили около 100 тысяч листовок. В листовках, в частности, прописано, как необходимо вести себя при пересечении гуманитарного коридора.
Между тем террористы продолжают обстрелы жилых кварталов Дамаска и пригородов. По информации начальника Центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Юрия Евтушенко, только за прошедшие сутки боевиками из Восточной Гуты было совершено 11 обстрелов Дамаска, выпущено 28 мин.
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