ЕК: обязательства по поставкам газа из России в ЕС выполняются в полном объеме

Обязательства по поставкам и транзиту голубого топлива из России в Евросоюз выполняются в полном объеме. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии
Анна-Кайса Итконен.
Анна-Кайса Итконен, официальный представитель Еврокомиссии: «Все существующие обязательства по поставкам и транзиту газа в ЕС продолжают выполняться в полном объеме. Мы продолжаем пристально следить за ситуаций, чтобы гарантировать, что транзит российского газа через Украину, который является приоритетным для нас, все время находился в безопасности».
Она также добавила, что Еврокомиссия готова выступить посредником в переговорах между Москвой и Киевом по газу, передает РИА Новости.
Анна-Кайса Итконен: «Еврокомиссия готова принять участие и выступать посредником в трехстороннем процессе (с Россией и Украиной, — ред. Ввиду сложности и чувствительности вопроса, Еврокомиссия продолжит изучать возможность такого процесса на двусторонней основе».
Напомним, «Газпром» запустил в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом», так как суд, «руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное решение» по контрактам на поставку и транзит газа.
В частности, арбитраж обязал «Газпром» уплатить 2,56 млрд долларов по транзитному контракту с «Нафтогазом». Глава российского холдинга Алексей Миллер отметил, что решение было аргументировано резким ухудшением состояния украинской экономики, и подчеркнул, что экономические проблемы Украины не должны решаться за счет «Газпрома».
Она также добавила, что Еврокомиссия готова выступить посредником в переговорах между Москвой и Киевом по газу, передает РИА Новости.
Анна-Кайса Итконен: «Еврокомиссия готова принять участие и выступать посредником в трехстороннем процессе (с Россией и Украиной, — ред. Ввиду сложности и чувствительности вопроса, Еврокомиссия продолжит изучать возможность такого процесса на двусторонней основе».
Напомним, «Газпром» запустил в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом», так как суд, «руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное решение» по контрактам на поставку и транзит газа.
В частности, арбитраж обязал «Газпром» уплатить 2,56 млрд долларов по транзитному контракту с «Нафтогазом». Глава российского холдинга Алексей Миллер отметил, что решение было аргументировано резким ухудшением состояния украинской экономики, и подчеркнул, что экономические проблемы Украины не должны решаться за счет «Газпрома».
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