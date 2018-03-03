Митинг в поддержку Путина в «Лужниках» собрал более 130 тысяч человек

Многотысячный митинг в поддержку кандидата на пост президента РФ Владимира Путина завершился на московском стадионе «Лужники». Перед собравшимися выступил действующий глава государства, баллотирующийся на новый срок, а также его доверенные лица, известные деятели культуры, спортсмены и общественники.
По данным МВД, в акции приняли участие более 130 тысяч человек. Ее кульминационным моментом стало исполнение Путиным вместе со своими сторонниками гимна страны.
Владимир Путин: «Здесь сегодня находятся замечательные спортсмены. Мы все видели, помним, как наши ребята-хоккеисты после выигрыша медалей на Олимпиаде пели гимн, но почему-то мы не слышали музыки. Давайте сделаем это вместе под музыку нашего национального гимна!»
Перед сторонниками кандидата выступили коллектив «Хор Турецкого», группа «Любэ», Григорий Лепс, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Николай Басков, Стас Михайлов и многие другие. Людей, пришедших на стадион, угощали блюдами полевой кухни и горячим чаем. Митингующим также раздавали флажки с символикой акции.
Владимир Путин: «Здесь сегодня находятся замечательные спортсмены. Мы все видели, помним, как наши ребята-хоккеисты после выигрыша медалей на Олимпиаде пели гимн, но почему-то мы не слышали музыки. Давайте сделаем это вместе под музыку нашего национального гимна!»
Перед сторонниками кандидата выступили коллектив «Хор Турецкого», группа «Любэ», Григорий Лепс, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Николай Басков, Стас Михайлов и многие другие. Людей, пришедших на стадион, угощали блюдами полевой кухни и горячим чаем. Митингующим также раздавали флажки с символикой акции.
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