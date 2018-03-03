Путин принял участие в митинге «За сильную Россию!» в «Лужниках»

Кандидат в президенты РФ Владимир Путин прибыл на стадион «Лужники», где проходит митинг в поддержку его кандидатуры на выборах.

Президент заявил, что нужно добиться того, чтобы будущие поколения россиян были счастливы, тогда весь XXI век пройдет под знаком ярких побед России. Обращаясь к сторонникам, Путин отметил, что у них ясные, понятные и благородные цели.



Владимир Путин: «Мы хотим сделать нашу страну яркой, устремленной вперед, в будущее. Потому что здесь жили наши предки, живем мы, живут наши дети и будут жить наши дети и наши внуки. Мы сделаем все для того, чтобы они были счастливы. Мы сделаем это, да? Ближайшие десятилетия, весь XXI век пройдет под знаком наших ярких побед».



Акция под лозунгом «За сильную Россию!» стартовала в субботу около полудня. К участникам митинга обратятся около десятка доверенных лиц кандидата, в том числе режиссер Никита Михалков, кардиохирург Лео Бокерия, художественный руководитель Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев. Некоторые артисты уже выступили перед собравшимися.



Ранее о проведении митинга сообщил предвыборный сайт кандидата. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 100 тысяч человек. На митинге выступят Олег Газманов, Стас Михайлов, Николай Басков, Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Юрий Антонов, Александр Розенбаум, Филипп Киркоров, Тимур Родригез, Алексей Воробьев и другие.



Как отметил пресс-секретарь штаба Путина Андрей Кондрашов, мероприятие «оплачивается из средств избирательного фонда», вся сумма будет представлена в отчете кандидата, который будет опубликован на сайте Центризбиркома РФ.



По словам пресс-секретаря штаба, на митинг аккредитованы 299 российских и 125 иностранных журналистов. Представлены СМИ из США, Японии, Испании, Германии, Китая, Великобритании, Франции, Дании.