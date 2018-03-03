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    Путин спел гимн России со сборной по хоккею на митинге в Лужниках. Лужники, Москва, Путин, выборы, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин спел гимн России со сборной по хоккею на митинге в Лужниках

    Путин спел гимн России со сборной по хоккею на митинге в Лужниках

    5 комментариев
    • Фото: Красильников Станислав / ТАСС
    Путин спел гимн России со сборной по хоккею на митинге в Лужниках

    Путин спел гимн России со сборной по хоккею на митинге в Лужниках

    Путин спел гимн России со сборной по хоккею на митинге в Лужниках
    • Фото: Красильников Станислав / ТАСС

      • Кандидат в президенты Владимир Путин спел гимн РФ с российской сборной по хоккею, получившей золото на Олимпиаде в Пхёнчхане.

      Напомним, сегодня на стадионе «Лужники» в Москве проходит митинг в поддержку Путина. Акция под лозунгом «За сильную Россию!» стартовала около полудня.

      Владимир Путин: «Здесь сегодня находятся замечательные люди, наши прекрасные спортсмены. Мы все видели, помним, как наши ребята, хоккеисты, после выигрыша медалей Олимпиады пели гимн, но почему-то мы не слышали музыки. Давайте сделаем это вместе под музыку нашего национального гимна».

      Путин коротко пообщался со спортсменами-олимпийцами и доверенными лицами.

      Ранее о проведении митинга сообщил предвыборный сайт кандидата. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 100 тысяч человек. На митинге выступят Олег Газманов, Стас Михайлов, Николай Басков, Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Юрий Антонов, Александр Розенбаум, Филипп Киркоров, Тимур Родригез, Алексей Воробьев и другие.

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