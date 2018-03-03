Путин спел гимн России со сборной по хоккею на митинге в Лужниках

Кандидат в президенты Владимир Путин спел гимн РФ с российской сборной по хоккею, получившей золото на Олимпиаде в Пхёнчхане.
Напомним, сегодня на стадионе «Лужники» в Москве проходит митинг в поддержку Путина. Акция под лозунгом «За сильную Россию!» стартовала около полудня.
Владимир Путин: «Здесь сегодня находятся замечательные люди, наши прекрасные спортсмены. Мы все видели, помним, как наши ребята, хоккеисты, после выигрыша медалей Олимпиады пели гимн, но почему-то мы не слышали музыки. Давайте сделаем это вместе под музыку нашего национального гимна».
Путин коротко пообщался со спортсменами-олимпийцами и доверенными лицами.
Ранее о проведении митинга сообщил предвыборный сайт кандидата. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 100 тысяч человек. На митинге выступят Олег Газманов, Стас Михайлов, Николай Басков, Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Юрий Антонов, Александр Розенбаум, Филипп Киркоров, Тимур Родригез, Алексей Воробьев и другие.
Владимир Путин: «Здесь сегодня находятся замечательные люди, наши прекрасные спортсмены. Мы все видели, помним, как наши ребята, хоккеисты, после выигрыша медалей Олимпиады пели гимн, но почему-то мы не слышали музыки. Давайте сделаем это вместе под музыку нашего национального гимна».
Путин коротко пообщался со спортсменами-олимпийцами и доверенными лицами.
Ранее о проведении митинга сообщил предвыборный сайт кандидата. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 100 тысяч человек. На митинге выступят Олег Газманов, Стас Михайлов, Николай Басков, Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Юрий Антонов, Александр Розенбаум, Филипп Киркоров, Тимур Родригез, Алексей Воробьев и другие.
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