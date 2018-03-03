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    Госдеп США: «Газпром» должен возобновить поставки газа на Украину

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    Госдеп США: «Газпром» должен возобновить поставки газа на Украину

    Госдеп США: «Газпром» должен возобновить поставки газа на Украину

    Госдеп США: «Газпром» должен возобновить поставки газа на Украину
  • Фото: Associated Press © 2018, Alex Brandon

    • Соединенные Штаты рассчитывают, что «Газпром» продолжит поставлять газ на Украину. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

    Хезер Науэрт, официальный представитель госдепартамента: «Поставки и транзит газа никогда не должны быть политическим оружием. Мы ожидаем, что „Газпром“ будет поставлять газ в украинский транзитный трубопровод в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. Россия должна доказать, что она является надежным поставщиком газа».

    Напомним, Стокгольмский арбитраж постановил взыскать с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза» 4,673 млрд долларов «в связи с подачей газа для его транзита европейским потребителям в меньшем объеме, чем было предусмотрено контрактом». С учетом вынесенного ранее решения по контракту на поставку газа, российская компания должна выплатить 2,56 млрд долларов.

    В «Газпроме» решение арбитража назвали нарушающим баланс интересов сторон и объявили о начале процедуры расторжения контрактов с «Нафтогазом» на поставку и транзит голубого топлива.

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