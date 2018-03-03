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    «Нелюбовь» Звягинцева удостоена кинопремии «Сезар»

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    • Фото: Щербак Александр / ТАСС
    «Нелюбовь» Звягинцева удостоена кинопремии «Сезар»

    «Нелюбовь» Звягинцева удостоена кинопремии «Сезар»

    «Нелюбовь» Звягинцева удостоена кинопремии «Сезар»
  • Фото: Щербак Александр / ТАСС

    • Кинокартина российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» получила национальную французскую кинопремию «Сезар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Церемония награждения проходит в парижском концертном зале «Плейель».

    Конкурентами российского фильма были «Ла-Ла Ленд» (США), «Дюнкерк» (Великобритания) и «Квадрат» (Швеция).

    Звягинцев на церемонии вручения наград не присутствовал. Он находится в Соединенных Штатах, так как лента «Нелюбовь» номинирована на «Оскар».

    Мировая премьера фильма «Нелюбовь» прошла на 70-м Каннском фестивале, где картина получила Приз жюри. Кроме того, она завоевала большой приз Международного фестиваля в Мюнхене и Гран-при Лондонского международного кинофестиваля.

    смотреть«Нелюбовь» Звягинцева вошла в шорт-лист премии «Оскар»
    «Нелюбовь» Звягинцева вошла в шорт-лист премии «Оскар»
    «Нелюбовь» — это история московской семьи, в которой супруги (Марьяна Спивак и Алексей Розин) собираются развестись, но не могут решить, с кем останется сын Алёша (Матвей Новиков). Мальчик чувствует, что не нужен родителям и, после очередной их ссоры, пропадает.

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