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    Фильм «На пределе» обошел «Нелюбовь» Звягинцева в борьбе за «Золотой глобус»

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    Фильм «На пределе» обошел «Нелюбовь» Звягинцева в борьбе за «Золотой глобус»

    Фильм «На пределе» обошел «Нелюбовь» Звягинцева в борьбе за «Золотой глобус»

    Немецкий фильм «На пределе» режиссера Фатиха Акина получил «Золотой глобус» в категории «лучший фильм на иностранном языке», оставив без награды ленту «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.

    За приз в этой категории боролись также камбоджийская картина режиссера и актрисы Анджелины Джоли «Сначала они убили моего отца», чилийский фильм «Фантастическая женщина» и «Квадрат» совместного производства Швеции, Германии и Франции.

    «На пределе» — история женщины Кати (Дайан Крюгер), которая идет на радикальные меры, чтобы отомстить за убийство своего мужа, ставшего жертвой устроенного националистами теракта.

    Напомним, что «Нелюбовь» еще может пополнить список своих наград. Картина Звягинцева поборется за «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

    смотреть«Нелюбовь» Звягинцева вошла в шорт-лист премии «Оскар»
    «Нелюбовь» Звягинцева вошла в шорт-лист премии «Оскар»
    Мировая премьера фильма «Нелюбовь» прошла на 70-м Каннском фестивале, где картина получила Приз жюри. Кроме того, она завоевала Гран-при на международном фестивале в Мюнхене и Гран-при 61-го Лондонского международного кинофестиваля.

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