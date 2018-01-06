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    В киноакадемии США началось выдвижение фильмов на «Оскар»

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    В киноакадемии США началось выдвижение фильмов на «Оскар»

    В киноакадемии США началось выдвижение фильмов на «Оскар»

    В киноакадемии США началось выдвижение фильмов на «Оскар»
  • Фото: Associated Press © 2018, Matt Sayles

    • Киноакадемики подают бюллетени с именами претендентов на самую престижную кинонаграду США «Оскар».

    Организаторы премии отметили, что право на участие в борьбе за звание лучшей картины года имеет 341 полнометражный художественный фильм. В течение восьми дней, до 12 января включительно киноакадемики подадут онлайн-заявки на выдвижение наиболее выдающихся картин, сообщает интернет-издание Gold Derby.

    Номинантов во всех категориях «Оскара» объявят 23 января, а финальное голосование за победителей пройдет с 20 по 27 февраля. Церемония вручения «Оскара» состоится в Лос-Анджелесе 4 марта.

    Напомним, что в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» в конкурсе будет участвовать российский фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. Мировая премьера фильма «Нелюбовь» прошла на 70-м Каннском фестивале, где картина получила Приз жюри. Кроме того, она завоевала Гран-при на международном фестивале в Мюнхене и Гран-при 61-го Лондонского международного кинофестиваля.

    Киноакадемия США объединяет около шести тысяч деятелей кино и смежных профессий. За номинантов в отдельных категориях голосуют академики соответствующих подразделений организации. «Лучшую картину года» выбирает весь состав киноакадемии.

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