«Важное событие»: Звягинцев рассказал НТВ о получении Гран-при Лондонского кинофестиваля

Фильм «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева и продюсеров Александра Роднянского и Глеба Фетисова получил
Гран-при 61-го Лондонского международного кинофестиваля. В эксклюзивном интервью НТВ режиссер поделился эмоциями после получения награды.
Андрей Звягинцев: «Победа на любом фестивале важна, потому что это экспертная оценка сообщества кинематографистов, это высокие эксперты. Поэтому сегодняшний вечер — это важное событие».
Звягинцев также напомнил, что уже второй раз принимает участие в Лондонском кинофестивале. В 2014 году его картина «Левиафан» также получила Гран-при кинофестиваля
Режиссер рассказал, что внимание к фильму «Нелюбовь» в Лондоне было «огромным».
Андрей Звягинцев: «Внимание к фильму было огромное. Огромный зал в 800 мест, был оба раза полный зал. Зрителям было интересно не только увидеть фильм, но и поговорить об этом».
Мировая премьера фильма прошла на 70-м Каннском фестивале, где картина получила Приз жюри. Кроме того, картина завоевала Гран-при на международном фестивале в Мюнхене. Российский оскаровский комитет выдвинул фильм «Нелюбовь» на соискании премии Американской киноакадемии в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»
Лондонский кинофестиваль является крупнейшим в Великобритании и проводится под патронажем Британского института кино.
Звягинцев также напомнил, что уже второй раз принимает участие в Лондонском кинофестивале. В 2014 году его картина «Левиафан» также получила Гран-при кинофестиваля
Режиссер рассказал, что внимание к фильму «Нелюбовь» в Лондоне было «огромным».
Андрей Звягинцев: «Внимание к фильму было огромное. Огромный зал в 800 мест, был оба раза полный зал. Зрителям было интересно не только увидеть фильм, но и поговорить об этом».
Мировая премьера фильма прошла на 70-м Каннском фестивале, где картина получила Приз жюри. Кроме того, картина завоевала Гран-при на международном фестивале в Мюнхене. Российский оскаровский комитет выдвинул фильм «Нелюбовь» на соискании премии Американской киноакадемии в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»
Лондонский кинофестиваль является крупнейшим в Великобритании и проводится под патронажем Британского института кино.
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