Ниоткуда с любовью, или Веселые похороны
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Ниоткуда с любовью, или Веселые похороны
    «Важное событие»: Звягинцев рассказал НТВ о получении Гран-при Лондонского кинофестиваля. Великобритания, Лондон, кино, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Важное событие»: Звягинцев рассказал НТВ о получении Гран-при Лондонского кинофестиваля

    «Важное событие»: Звягинцев рассказал НТВ о получении Гран-при Лондонского кинофестиваля

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    «Важное событие»: Звягинцев рассказал НТВ о получении <nobr>Гран-при</nobr> Лондонского кинофестиваля

    «Важное событие»: Звягинцев рассказал НТВ о получении Гран-при Лондонского кинофестиваля

    «Важное событие»: Звягинцев рассказал НТВ о получении <nobr>Гран-при</nobr> Лондонского кинофестиваля

      Фильм «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева и продюсеров Александра Роднянского и Глеба Фетисова получил Гран-при 61-го Лондонского международного кинофестиваля. В эксклюзивном интервью НТВ режиссер поделился эмоциями после получения награды.

      Андрей Звягинцев: «Победа на любом фестивале важна, потому что это экспертная оценка сообщества кинематографистов, это высокие эксперты. Поэтому сегодняшний вечер — это важное событие».

      Звягинцев также напомнил, что уже второй раз принимает участие в Лондонском кинофестивале. В 2014 году его картина «Левиафан» также получила Гран-при кинофестиваля

      Режиссер рассказал, что внимание к фильму «Нелюбовь» в Лондоне было «огромным».

      Андрей Звягинцев: «Внимание к фильму было огромное. Огромный зал в 800 мест, был оба раза полный зал. Зрителям было интересно не только увидеть фильм, но и поговорить об этом».

      Мировая премьера фильма прошла на 70-м Каннском фестивале, где картина получила Приз жюри. Кроме того, картина завоевала Гран-при на международном фестивале в Мюнхене. Российский оскаровский комитет выдвинул фильм «Нелюбовь» на соискании премии Американской киноакадемии в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»

      Лондонский кинофестиваль является крупнейшим в Великобритании и проводится под патронажем Британского института кино.

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