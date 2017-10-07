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    Звягинцев привез «Нелюбовь» на Лондонский кинофестиваль. Великобритания, Лондон, кино, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗвягинцев привез «Нелюбовь» на Лондонский кинофестиваль

    Звягинцев привез «Нелюбовь» на Лондонский кинофестиваль

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    Звягинцев привез «Нелюбовь» на Лондонский кинофестиваль

    Звягинцев привез «Нелюбовь» на Лондонский кинофестиваль

    Звягинцев привез «Нелюбовь» на Лондонский кинофестиваль

      Российскую драму «Нелюбовь» представили на Лондонском кинофестивале. В столицу Великобритании ленту привез сам режиссер Андрей Звягинцев. Вместе с продюсером этой картины он прошел по красной ковровой дорожке, после чего рассказал, что тема нелюбви, а именно эгоизма, злобы и ненависти понятна во всем мире, а вот название фильма — нет.

      Режиссер посетовал, что точно передать смысл на английском так и не удалось. В языке просто не нашлось подходящего слова.

      Андрей Звягинцев, режиссер: «Ну, как известно, не всегда можно попасть в точку, перевод не всегда корректен, это мы знаем, тем более в таком сложном случае, как слово, которое даже в России употребляется крайне редко. Все зависит от зрителя. Если он увидел фильм, то не имеет значения, как он называется, главное, как он отзывается в сердце, вот это самое главное».

      Ранее «Нелюбовь» заслужила признание жюри Каннского и Мюнхенского кинофестивалей, а в этот четверг попала в лонг-лист «Оскара» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». За право оказаться в шорт-листе лента поборется с картинами из 91 страны. В Лондоне у российской драмы конкурентов не так много. На звание лучшего фильма претендуют всего 12 работ. Победителя объявят через неделю.

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