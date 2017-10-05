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    Фильм Звягинцева «Нелюбовь» вошел в лонг-лист премии «Оскар»

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    • Фото: Щербак Александр / ТАСС
    Фильм Звягинцева «Нелюбовь» вошел в <nobr>лонг-лист</nobr> премии «Оскар»

    Фильм Звягинцева «Нелюбовь» вошел в лонг-лист премии «Оскар»

    Фильм Звягинцева «Нелюбовь» вошел в <nobr>лонг-лист</nobr> премии «Оскар»
  • Фото: Щербак Александр / ТАСС

    • Американская академия кинематографических искусств и наук приняла заявку на участие в борьбе премию «Оскар» фильма режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь».

    Как сообщается на сайте американской киноакадемии, фильм «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева будет бороться за награду вместе с картинами из еще 91 страны.

    Из текста сообщения американской киноакадемии: «Рекордные 92 страны представили свои фильмы на рассмотрение для участия в борьбе в номинации „Лучший фильм на иностранном языке“ на 90-й премии „Оскар“».

    Шорт-лист номинантов будет объявлен 23 января 2018 года.

    «Нелюбовь» Андрея Звягинцева выдвинули на премию «Оскар» в сентябре. Фильм рассказывает историю супружеской пары в исполнении Марьяны Спивак и Алексея Розина. Родители в процессе тяжелого развода пренебрегают своим 12-летним сыном. После одной из ссор мальчик исчезает. Картина получила приз жюри Каннского кинофестиваля.

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