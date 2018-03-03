«Россия не будет пьяницей в углу ринга»: в Дании оценили новое оружие РФ

Россия сегодня находится в гораздо лучшем положении, чем была в
1990-х. И она не будет отступать, когда что-то идет вразрез с ее интересами. Об этом заявила спикер Датской народной партии по вопросам обороны Марие Краруп.
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Краруп отметила, что не следует рассматривать разработку Россией нового оружия как признак экспансивной стратегии, так как речь идет исключительно о намерении защищать свои интересы.
Марие Краруп, датский политик: «Западу, конечно, больше всего хотелось бы, что Россия была как в 1990-е годы: старый пьяница, загнанный в угол ринга, вроде Ельцина. Но это больше не так. Россия в Грузии и Крыму доказала, что страна не будет все время лишь отступать, когда что-то идет вразрез с ее интересами».
Опасаться сегодня стоит, главным образом, какого-либо инцидента по ошибке или недоразумению, ведь стороны потеряли способность вести конструктивный диалог, заявила Краруп в интервью газете Berlingske.
Марие Краруп: «Западу не следует ждать, что Россия снова превратится в пьяницу в углу. На положение могут влиять обе стороны».
Напомним, в ходе обращения к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин рассказал о новых созданных в России образцах вооружения, не имеющих аналогов в мире. Позже в интервью телеканалу NBC глава государства заявил, что испытания всех упомянутых образцов прошли успешно. При этом некоторые из них уже поставлены войскам и находятся в боеготовности, а некоторые — «требуют тонкой наладки и доработки».
Марие Краруп, датский политик: «Западу, конечно, больше всего хотелось бы, что Россия была как в 1990-е годы: старый пьяница, загнанный в угол ринга, вроде Ельцина. Но это больше не так. Россия в Грузии и Крыму доказала, что страна не будет все время лишь отступать, когда что-то идет вразрез с ее интересами».
Опасаться сегодня стоит, главным образом, какого-либо инцидента по ошибке или недоразумению, ведь стороны потеряли способность вести конструктивный диалог, заявила Краруп в интервью газете Berlingske.
Марие Краруп: «Западу не следует ждать, что Россия снова превратится в пьяницу в углу. На положение могут влиять обе стороны».
Напомним, в ходе обращения к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин рассказал о новых созданных в России образцах вооружения, не имеющих аналогов в мире. Позже в интервью телеканалу NBC глава государства заявил, что испытания всех упомянутых образцов прошли успешно. При этом некоторые из них уже поставлены войскам и находятся в боеготовности, а некоторые — «требуют тонкой наладки и доработки».
Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.
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