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    «Россия не будет пьяницей в углу ринга»: в Дании оценили новое оружие РФ

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    «Россия не будет пьяницей в углу ринга»: в Дании оценили новое оружие РФ

    «Россия не будет пьяницей в углу ринга»: в Дании оценили новое оружие РФ

    «Россия не будет пьяницей в углу ринга»: в Дании оценили новое оружие РФ
  • Фото: Associated Press © 2018, Alexei Druzhinin

    • Россия сегодня находится в гораздо лучшем положении, чем была в 1990-х. И она не будет отступать, когда что-то идет вразрез с ее интересами. Об этом заявила спикер Датской народной партии по вопросам обороны Марие Краруп.

    Краруп отметила, что не следует рассматривать разработку Россией нового оружия как признак экспансивной стратегии, так как речь идет исключительно о намерении защищать свои интересы.

    Марие Краруп, датский политик: «Западу, конечно, больше всего хотелось бы, что Россия была как в 1990-е годы: старый пьяница, загнанный в угол ринга, вроде Ельцина. Но это больше не так. Россия в Грузии и Крыму доказала, что страна не будет все время лишь отступать, когда что-то идет вразрез с ее интересами».

    Опасаться сегодня стоит, главным образом, какого-либо инцидента по ошибке или недоразумению, ведь стороны потеряли способность вести конструктивный диалог, заявила Краруп в интервью газете Berlingske.

    Марие Краруп: «Западу не следует ждать, что Россия снова превратится в пьяницу в углу. На положение могут влиять обе стороны».

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    Напомним, в ходе обращения к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин рассказал о новых созданных в России образцах вооружения, не имеющих аналогов в мире. Позже в интервью телеканалу NBC глава государства заявил, что испытания всех упомянутых образцов прошли успешно. При этом некоторые из них уже поставлены войскам и находятся в боеготовности, а некоторые — «требуют тонкой наладки и доработки».



    Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.

    Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.

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