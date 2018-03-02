«Палец на кнопке»: как в ЕС отреагировали на послание Путина

Во всем мире обсуждают послание Путина Федеральному собранию. Несмотря на то, что речь формально имеет внутринациональный характер, ее подробно разбирают в мировых столицах.
В Европе официальной реакции на речь Владимира Путина не было до позднего вечера, то есть до того времени, пока свои комментарии не выдал Госдеп США, передает обозреватель НТВ Вадим Глускер. Внимательно выслушав, что было сказано в Вашингтоне, тут же слово взял министр обороны Великобритании — страны, которая является главным проводником американских идей в Старом Свете. Гэвин Уильямсон заявил, что Россия выбрала «дорогу эскалации и провокаций». Он добавил: «Мы видим усиливающиеся угрозы нашему жизненному укладу, и такое развитие событий является еще одним напоминанием, что нам нельзя ослаблять защиту».
За кадром многие эксперты обращают внимание на то, что европейцев больше всего поразил стиль выступления Путина. Спокойно, убедительно, а главное — с ремарками в стиле «не хотели слушать то, послушайте вот это».
Ксавье Моро, военный эксперт: «Мы были очень удивлены. Мы не знали, что Россия так продвинулась в сфере гиперзвуковых технологий. Главной неожиданностью, на мой взгляд, стало то, что это оружие не только разрабатывается, но уже готово к использованию, готово встать на вооружение российской армии».
О других неожиданностях говорит уже автор статьи в норвежской Aftenposten. Один заголовок чего стоит: «Путин представил новое оружие Судного дня». Пер Андерс Юхансон утверждает: речь Владимира Путина историческая во многих отношениях, пусть он и произнес уже 14 таких речей. В материале, во-первых, отмечается, что впервые Путин произнес речь о положении страны одновременно в качестве президента и кандидата в президенты. Второе: Путин предпочел выступить не в Кремле, где обычно произносятся обращения к Федеральному собранию, а в другом месте. Третье: никогда еще Путин не посвящал столько времени разговорам о «способности России повергнуть весь мир в ядерную войну».
Дженис Эткинсон, независимый депутат Европарламента: «В Белом доме опять всем заправляют „ястребы“. Хочется верить, что Путин абсолютно прав, говоря о достижениях российской военной отрасли как о способе сдерживания американской системы обороны. Это важный и эффективный инструмент».
Еще один прекрасный заголовок у шотландцев из The Scottish Sun: «Палец на кнопке». Paris Match озаглавливает свою редакционную статью «Путин щеголяет своим новым оружием» и продолжает: «Если Владимир Путин заверил, что угрожать никому не намерен и не планирует „использовать этот потенциал в наступлении“, его заявления задают милитаристский тон в отношении все более обостряющегося климата холодной войны между Москвой и Вашингтоном, несмотря на обещания примирения Дональда Трампа».
Любопытно другое. В то время, когда Владимир Путин выступал в Манеже, президент Франции Эммануэль Макрон с вертолета наблюдал за военными учениями. О французском ядерном потенциале речь не шла, зато шла о крупнейшей за всю послевоенную историю модернизацию армии, на которую в ближайшие годы планируется выделить 300 миллиардов евро. Кроме этого, было объявлено, что военный бюджет Франции отныне будет составлять 50 миллиардов евро в год, а не 32, как сейчас. Это жесткое требование НАТО, а если точнее — Вашингтона и лично Дональда Трампа.
Послание президента — 2018: ключевые тезисы
За кадром многие эксперты обращают внимание на то, что европейцев больше всего поразил стиль выступления Путина. Спокойно, убедительно, а главное — с ремарками в стиле «не хотели слушать то, послушайте вот это».
Ксавье Моро, военный эксперт: «Мы были очень удивлены. Мы не знали, что Россия так продвинулась в сфере гиперзвуковых технологий. Главной неожиданностью, на мой взгляд, стало то, что это оружие не только разрабатывается, но уже готово к использованию, готово встать на вооружение российской армии».
О других неожиданностях говорит уже автор статьи в норвежской Aftenposten. Один заголовок чего стоит: «Путин представил новое оружие Судного дня». Пер Андерс Юхансон утверждает: речь Владимира Путина историческая во многих отношениях, пусть он и произнес уже 14 таких речей. В материале, во-первых, отмечается, что впервые Путин произнес речь о положении страны одновременно в качестве президента и кандидата в президенты. Второе: Путин предпочел выступить не в Кремле, где обычно произносятся обращения к Федеральному собранию, а в другом месте. Третье: никогда еще Путин не посвящал столько времени разговорам о «способности России повергнуть весь мир в ядерную войну».
Дженис Эткинсон, независимый депутат Европарламента: «В Белом доме опять всем заправляют „ястребы“. Хочется верить, что Путин абсолютно прав, говоря о достижениях российской военной отрасли как о способе сдерживания американской системы обороны. Это важный и эффективный инструмент».
Еще один прекрасный заголовок у шотландцев из The Scottish Sun: «Палец на кнопке». Paris Match озаглавливает свою редакционную статью «Путин щеголяет своим новым оружием» и продолжает: «Если Владимир Путин заверил, что угрожать никому не намерен и не планирует „использовать этот потенциал в наступлении“, его заявления задают милитаристский тон в отношении все более обостряющегося климата холодной войны между Москвой и Вашингтоном, несмотря на обещания примирения Дональда Трампа».
Любопытно другое. В то время, когда Владимир Путин выступал в Манеже, президент Франции Эммануэль Макрон с вертолета наблюдал за военными учениями. О французском ядерном потенциале речь не шла, зато шла о крупнейшей за всю послевоенную историю модернизацию армии, на которую в ближайшие годы планируется выделить 300 миллиардов евро. Кроме этого, было объявлено, что военный бюджет Франции отныне будет составлять 50 миллиардов евро в год, а не 32, как сейчас. Это жесткое требование НАТО, а если точнее — Вашингтона и лично Дональда Трампа.
Послание президента — 2018: ключевые тезисы
Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.
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