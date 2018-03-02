В Госдепе отказались говорить с российскими журналистами

Официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт в ходе брифинга обвинила российские СМИ в работе на правительство и отказалась отвечать на вопросы. Однако за коллег из РФ немедленно вступились американские журналисты.
Отвечая на один из вопросов журналистов Науэрт заявила, что их обеспокоила графика, показанная во время речи Владимира Путина, так как на ней якобы изображена атака на США. Когда журналистка Первого канала отметила, что ничто на видео не указывает, что целью были Соединенные Штаты, представитель Госдепа бесцеремонно прервала ее.
Хезер Науэрт, официальный представитель Госдепа: «А, вы тоже из России? Сказано достаточно. Идем дальше».
Такое поведение Науэрт вызвало недовольство у присутствующих. Американские журналисты напомнили, что их российские коллеги не представляют на брифинге правительство РФ, а просто задают вопросы.
Хезер Науэрт: «Правда? О’кей. Мы знаем, что RT и другие так называемые новостные организации финансируются и получают указания от российского правительства. Поэтому у меня нет большой терпимости к…»
Договорить она не смогла из-за поднявшегося шума. После словесной перепалки представлявший на брифинге агентство AP Мэтт Ли повторил вопрос своей российской коллеги. Он еще раз указал на то, что по видео невозможно сказать, что ракеты попадают именно на территорию США. Но Науэрт стояла на своем, несмотря на полное отсутствие доказательств.
Хезер Науэрт: «Это определенно выглядит так. Можете посмотреть еще раз. Совершенно ясно, какова их цель».
Накануне в ходе обращения к Федеральному собранию президент Владимир Путин рассказал о новых созданных в России образцах вооружения, которое не имеет аналогов в мире. Среди прочего он упомянул стратегический ракетный комплекс «Сармат» и авиационную гиперзвуковую систему «Кинжал». На Западе слова российского лидера обсуждали очень бурно. Многие эксперты посчитали заявления Владимира Путина о военных новинках ответом на новую ядерную доктрину США, которую Пентагон опубликовал всего месяц назад.
Хезер Науэрт, официальный представитель Госдепа: «А, вы тоже из России? Сказано достаточно. Идем дальше».
Такое поведение Науэрт вызвало недовольство у присутствующих. Американские журналисты напомнили, что их российские коллеги не представляют на брифинге правительство РФ, а просто задают вопросы.
Хезер Науэрт: «Правда? О’кей. Мы знаем, что RT и другие так называемые новостные организации финансируются и получают указания от российского правительства. Поэтому у меня нет большой терпимости к…»
Договорить она не смогла из-за поднявшегося шума. После словесной перепалки представлявший на брифинге агентство AP Мэтт Ли повторил вопрос своей российской коллеги. Он еще раз указал на то, что по видео невозможно сказать, что ракеты попадают именно на территорию США. Но Науэрт стояла на своем, несмотря на полное отсутствие доказательств.
Хезер Науэрт: «Это определенно выглядит так. Можете посмотреть еще раз. Совершенно ясно, какова их цель».
Накануне в ходе обращения к Федеральному собранию президент Владимир Путин рассказал о новых созданных в России образцах вооружения, которое не имеет аналогов в мире. Среди прочего он упомянул стратегический ракетный комплекс «Сармат» и авиационную гиперзвуковую систему «Кинжал». На Западе слова российского лидера обсуждали очень бурно. Многие эксперты посчитали заявления Владимира Путина о военных новинках ответом на новую ядерную доктрину США, которую Пентагон опубликовал всего месяц назад.
Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.
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