Госдеп одобрил продажу Украине противотанковых комплексов на $47 млн

Госдепартамент США одобрил продажу Киеву 210 противотанковых комплексов Javelin на общую сумму порядка 47 миллионов долларов. Теперь стороны могут заключить контракт.
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Пресс-служба Госдепа США: «Государственный департамент принял решение одобрить потенциальную продажу Украине противотанковых комплексов Javelin ориентировочной стоимостью 47 миллионов долларов».
В Пентагоне уточнили, что соответствующее уведомление направлено в конгресс США, передает РИА Новости.
Напомним, администрация президента США Дональда Трампа в 2017 году одобрила план по предоставлению Киеву летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. В минувшую среду Порошенко заявил, что Украина уже через несколько недель получит первую партию американского оружия. При этом в Пентагоне назвали слова украинского лидера о сроках поставки преждевременными.
Москва выступает против поставок на Украину оружия из США, так как это может спровоцировать обострение конфликта в Донбассе.
В Пентагоне уточнили, что соответствующее уведомление направлено в конгресс США, передает РИА Новости.
Напомним, администрация президента США Дональда Трампа в 2017 году одобрила план по предоставлению Киеву летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. В минувшую среду Порошенко заявил, что Украина уже через несколько недель получит первую партию американского оружия. При этом в Пентагоне назвали слова украинского лидера о сроках поставки преждевременными.
Москва выступает против поставок на Украину оружия из США, так как это может спровоцировать обострение конфликта в Донбассе.
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