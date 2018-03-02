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2 марта, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Госдеп одобрил продажу Украине противотанковых комплексов на $47 млн

    6 комментариев
    • Фото: Reuters © 2018, Adnan Abidi
    Госдеп одобрил продажу Украине противотанковых комплексов на $47 млн

    Госдеп одобрил продажу Украине противотанковых комплексов на $47 млн

    Госдеп одобрил продажу Украине противотанковых комплексов на $47 млн
  • Фото: Reuters © 2018, Adnan Abidi

    • Госдепартамент США одобрил продажу Киеву 210 противотанковых комплексов Javelin на общую сумму порядка 47 миллионов долларов. Теперь стороны могут заключить контракт.

    Пресс-служба Госдепа США: «Государственный департамент принял решение одобрить потенциальную продажу Украине противотанковых комплексов Javelin ориентировочной стоимостью 47 миллионов долларов».

    В Пентагоне уточнили, что соответствующее уведомление направлено в конгресс США, передает РИА Новости.

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    Напомним, администрация президента США Дональда Трампа в 2017 году одобрила план по предоставлению Киеву летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. В минувшую среду Порошенко заявил, что Украина уже через несколько недель получит первую партию американского оружия. При этом в Пентагоне назвали слова украинского лидера о сроках поставки преждевременными.

    Москва выступает против поставок на Украину оружия из США, так как это может спровоцировать обострение конфликта в Донбассе.

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