Порошенко назвал сроки поставок американского оружия на Украину

Киев получит первую партию американского оружия через несколько недель, сообщил президент Украины.
Украина уже через несколько недель получит первую партию американского оружия. Такое заявление президент Украины Пётр Порошенко сделал в Киеве на пресс-конференции «Вызовы-2018» в среду, передает РИА Новости.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Первая поставка этого вооружения должна произойти уже через несколько недель».
Напомним, администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. В частности, США намерены поставить Киеву 35 пусковых установок Javelin. Ранее Порошенко заявлял, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году, и подчеркивал, что оружие нужно Украине для защиты и «отпора агрессору».
Порошенко в среду также сообщил, что в 2018 году ожидается несколько поставок оружия. Президент Украины отметил, что украинскую армию теперь нужно укрепить настолько, чтобы она могла не только обороняться, но и «освободить оккупированные территории» Донбасса, передает «Интерфакс». Напомним, 20 февраля президент Украины подписал закон о реинтеграции Донбасса, согласно которому Россия признается агрессором, а непризнанные Донецкая и Луганская республики — оккупированными территориями. Командование частями на востоке Украины переходит к военным.
Порошенко добавил, что Генштаб и министр обороны Украины уже предоставили ему две кандидатуры на должность командующего нового оперативного штаба в Донбассе.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Первая поставка этого вооружения должна произойти уже через несколько недель».
Напомним, администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. В частности, США намерены поставить Киеву 35 пусковых установок Javelin. Ранее Порошенко заявлял, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году, и подчеркивал, что оружие нужно Украине для защиты и «отпора агрессору».
Порошенко в среду также сообщил, что в 2018 году ожидается несколько поставок оружия. Президент Украины отметил, что украинскую армию теперь нужно укрепить настолько, чтобы она могла не только обороняться, но и «освободить оккупированные территории» Донбасса, передает «Интерфакс». Напомним, 20 февраля президент Украины подписал закон о реинтеграции Донбасса, согласно которому Россия признается агрессором, а непризнанные Донецкая и Луганская республики — оккупированными территориями. Командование частями на востоке Украины переходит к военным.
Порошенко добавил, что Генштаб и министр обороны Украины уже предоставили ему две кандидатуры на должность командующего нового оперативного штаба в Донбассе.
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