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    В США назвали преждевременным заявление Порошенко о поставках оружия

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    • Фото: Reuters © 2018, Gleb Garanich
    В США назвали преждевременным заявление Порошенко о поставках оружия

    В США назвали преждевременным заявление Порошенко о поставках оружия

    В США назвали преждевременным заявление Порошенко о поставках оружия
  • Фото: Reuters © 2018, Gleb Garanich

    • В Пентагоне считают преждевременным заявление президента Украины Петра Порошенко о поставках оружия из США в ближайшие недели.

    Об этом РИА Новости сообщил представитель пресс-службы американского Минобороны.

    Пентагон: «По поводу поставок вооружений преждевременно говорить о том, когда это будет».

    Ранее, накануне Порошенко заявил, что Украина уже через несколько недель получит первую партию американского оружия. Он также отметил, что в текущем году в страну придет несколько партий оружия из США.

    Напомним, администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. В частности, США намерены поставить Киеву 35 пусковых установок Javelin. Ранее Порошенко заявлял, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году, и подчеркивал, что оружие нужно Украине для защиты и «отпора агрессору».

    В Москве выступают против поставок на Украину оружия из США, так как это может спровоцировать обострение конфликта в Донбассе.


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