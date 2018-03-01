В США назвали преждевременным заявление Порошенко о поставках оружия

В Пентагоне считают преждевременным заявление президента Украины Петра Порошенко о поставках оружия из США в ближайшие недели.
Об этом РИА Новости сообщил представитель пресс-службы американского Минобороны.
Пентагон: «По поводу поставок вооружений преждевременно говорить о том, когда это будет».
Ранее, накануне Порошенко заявил, что Украина уже через несколько недель получит первую партию американского оружия. Он также отметил, что в текущем году в страну придет несколько партий оружия из США.
Напомним, администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. В частности, США намерены поставить Киеву 35 пусковых установок Javelin. Ранее Порошенко заявлял, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году, и подчеркивал, что оружие нужно Украине для защиты и «отпора агрессору».
В Москве выступают против поставок на Украину оружия из США, так как это может спровоцировать обострение конфликта в Донбассе.
Пентагон: «По поводу поставок вооружений преждевременно говорить о том, когда это будет».
Ранее, накануне Порошенко заявил, что Украина уже через несколько недель получит первую партию американского оружия. Он также отметил, что в текущем году в страну придет несколько партий оружия из США.
Напомним, администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. В частности, США намерены поставить Киеву 35 пусковых установок Javelin. Ранее Порошенко заявлял, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году, и подчеркивал, что оружие нужно Украине для защиты и «отпора агрессору».
В Москве выступают против поставок на Украину оружия из США, так как это может спровоцировать обострение конфликта в Донбассе.
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