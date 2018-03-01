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2 марта, 12:00
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    Порошенко: СНБО продлит санкции в отношении российских банков

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    Порошенко: СНБО продлит санкции в отношении российских банков

    Порошенко: СНБО продлит санкции в отношении российских банков

    Совет национальной безопасности и обороны Украины продлит санкции в отношении российский банков, заявил Пётр Порошенко на заседании СНБО.

    Президент Украины сообщил, что выносит вопрос о продлении санкций на повестку дня по предложению национального банка. Порошенко подчеркнул, что не видит с этим никаких проблем, так как такой «подход оказался правильным и эффективным».

    Пётр Порошенко: «Не затрагивает интересы вкладчиков, клиентов, но политика государства является абсолютно правильной».

    Порошенко напомнил, что разработанный Нацбанком Украины механизм запрещает осуществлять какие-либо финансовые операции этих банков в пользу связанных с ним лиц, в том числе материнских структур. Он также подчеркнул, что иностранные партнеры также ввели санкции против банков с государственным российским капиталом, поэтому уход этих структур с рынка Украины — это дело времени.

    Пётр Порошенко: «Сейчас эти банки сворачивают свой бизнес на Украине».

    Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в связи с этим написал в Twitter, что почти за год действия санкций «чистые активы украинских банков с российским государственным капиталом сократились на треть, а объем размещенных в них средств физических и юридических лиц уменьшился на 28 и 34 процента соответственно».


    В марте 2017 года санкции сроком на один год были введены против пяти банков с российским капиталом — «Сбербанка», «ВиЭс Банка», «Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка», «ВТБ Банка» и «БМ Банка».

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