Порошенко: СНБО продлит санкции в отношении российских банков

Совет национальной безопасности и обороны Украины продлит санкции в отношении российский банков, заявил Пётр Порошенко на заседании СНБО.
Президент Украины сообщил, что выносит вопрос о продлении санкций на повестку дня по предложению национального банка. Порошенко подчеркнул, что не видит с этим никаких проблем, так как такой «подход оказался правильным и эффективным».
Пётр Порошенко: «Не затрагивает интересы вкладчиков, клиентов, но политика государства является абсолютно правильной».
Порошенко напомнил, что разработанный Нацбанком Украины механизм запрещает осуществлять какие-либо финансовые операции этих банков в пользу связанных с ним лиц, в том числе материнских структур. Он также подчеркнул, что иностранные партнеры также ввели санкции против банков с государственным российским капиталом, поэтому уход этих структур с рынка Украины — это дело времени.
Пётр Порошенко: «Сейчас эти банки сворачивают свой бизнес на Украине».
Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в связи с этим написал в Twitter, что почти за год действия санкций «чистые активы украинских банков с российским государственным капиталом сократились на треть, а объем размещенных в них средств физических и юридических лиц уменьшился на 28 и 34 процента соответственно».
В марте 2017 года санкции сроком на один год были введены против пяти банков с российским капиталом — «Сбербанка», «ВиЭс Банка», «Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка», «ВТБ Банка» и «БМ Банка».
Пётр Порошенко: «Не затрагивает интересы вкладчиков, клиентов, но политика государства является абсолютно правильной».
Порошенко напомнил, что разработанный Нацбанком Украины механизм запрещает осуществлять какие-либо финансовые операции этих банков в пользу связанных с ним лиц, в том числе материнских структур. Он также подчеркнул, что иностранные партнеры также ввели санкции против банков с государственным российским капиталом, поэтому уход этих структур с рынка Украины — это дело времени.
Пётр Порошенко: «Сейчас эти банки сворачивают свой бизнес на Украине».
Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в связи с этим написал в Twitter, что почти за год действия санкций «чистые активы украинских банков с российским государственным капиталом сократились на треть, а объем размещенных в них средств физических и юридических лиц уменьшился на 28 и 34 процента соответственно».
РНБО сьогодні продовжує санкції проти російських банків. Протягом 2017 року чисті активи українських банків з державним російським капіталом скоротилися на третину, а обсяг розміщених в них коштів фізичних та юридичних осіб — зменшився на 28 і 34 відсотка відповідно.— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) March 1, 2018
В марте 2017 года санкции сроком на один год были введены против пяти банков с российским капиталом — «Сбербанка», «ВиЭс Банка», «Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка», «ВТБ Банка» и «БМ Банка».
Комментарии