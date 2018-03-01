Порошенко: СНБО продлит санкции в отношении российских банков

РНБО сьогодні продовжує санкції проти російських банків. Протягом 2017 року чисті активи українських банків з державним російським капіталом скоротилися на третину, а обсяг розміщених в них коштів фізичних та юридичних осіб — зменшився на 28 і 34 відсотка відповідно.