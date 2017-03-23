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  • 23.03, 04:29

    Нацбанк Украины вводит санкции против банков с российским капиталом

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    Нацбанк Украины вводит санкции против банков с российским капиталом

    Нацбанк Украины вводит санкции против банков с российским капиталом

    Национальный банк Украины (НБУ) изменил нормативно-правовую базу чтобы реализовать решение Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении «дочек» российских банков.

    Национальный банк Украины (НБУ), выполняя решение Совета национально безопасности и обороны (СНБО), с 23 марта вводит санкции против банков, которые работают на территории страны и имеют российский капитал. Об этом говорится в постановлении НБУ.

    Сообщение пресс-службы НБУ: «Санкции направлены на защиту интересов клиентов, которые обслуживаются в указанных банках, и делают невозможным выведение капиталов с Украины».

    В документе подчеркивается, что санкции вступают в силу 23 марта.

    Сообщение пресс-службы НБУ: «23 марта вступят в силу изменения, внесенные Национальным банком в нормативно-правовую базу для обеспечения реализации принятых СНБО санкций к украинским банкам с российским государственным капиталом. Санкциями запрещено осуществлять любые финансовые операции этих банков в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур».

    Напомним, чуть больше недели назад президент Украины Пётр Порошенко ввел санкции против пяти украинских «дочек» российских банков. Эти санкции запрещают выводить средства за пределы Украины. Глава Минфина РФ Антон Силуанов назвал это решение — недальновидной политикой, которая ударит по вкладчикам. Примечательно, что при этом российские банки особых потерь не ощутят.

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