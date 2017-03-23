Нацбанк Украины вводит санкции против банков с российским капиталом

Национальный банк Украины (НБУ) изменил
нормативно-правовую базу чтобы реализовать решение Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении «дочек» российских банков.
Национальный банк Украины (НБУ), выполняя решение Совета национально безопасности и обороны (СНБО), с 23 марта вводит санкции против банков, которые работают на территории страны и имеют российский капитал. Об этом говорится в постановлении НБУ.
Сообщение пресс-службы НБУ: «Санкции направлены на защиту интересов клиентов, которые обслуживаются в указанных банках, и делают невозможным выведение капиталов с Украины».
В документе подчеркивается, что санкции вступают в силу 23 марта.
Сообщение пресс-службы НБУ: «23 марта вступят в силу изменения, внесенные Национальным банком в нормативно-правовую базу для обеспечения реализации принятых СНБО санкций к украинским банкам с российским государственным капиталом. Санкциями запрещено осуществлять любые финансовые операции этих банков в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур».
ввел санкции против пяти украинских «дочек» российских банков. Эти санкции запрещают выводить средства за пределы Украины. Глава Минфина РФ Антон Силуанов назвал это решение — недальновидной политикой, которая ударит по вкладчикам. Примечательно, что при этом российские банки особых потерь не ощутят.
Сообщение пресс-службы НБУ: «Санкции направлены на защиту интересов клиентов, которые обслуживаются в указанных банках, и делают невозможным выведение капиталов с Украины».
В документе подчеркивается, что санкции вступают в силу 23 марта.
Сообщение пресс-службы НБУ: «23 марта вступят в силу изменения, внесенные Национальным банком в нормативно-правовую базу для обеспечения реализации принятых СНБО санкций к украинским банкам с российским государственным капиталом. Санкциями запрещено осуществлять любые финансовые операции этих банков в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур».
ввел санкции против пяти украинских «дочек» российских банков. Эти санкции запрещают выводить средства за пределы Украины. Глава Минфина РФ Антон Силуанов назвал это решение — недальновидной политикой, которая ударит по вкладчикам. Примечательно, что при этом российские банки особых потерь не ощутят.
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