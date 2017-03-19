Экономический крах или новый переворот: чем грозит Украине блокада российских банков

Украина для российских бизнесменов в последнее время была как чемодан без ручки: и тащить тяжело, и бросить жалко. Без ручки еще справлялись, но на днях чемодан просто развалился на части. После того как, следуя закону, российские банки стали признавать паспорта жителей ДНР и ЛНР, украинские радикалы заблокировали отделения «Сбербанка» по стране, а вход в центральный офис замуровали.
Но зачем российскому бизнесу сейчас Украина? Еще до начала острого кризиса в отношениях украинские соседи упорно демонстрировали, что дел с ними иметь не стоит. Но Россия упорно продолжала и продолжает вкладываться в украинскую экономику.
Герман Греф еще два года назад жаловался, что из 4 миллиардов долларов, которые украинский «Сбербанк» выдал в кредитах, половину не вернули. При этом в прошлом году российские инвестиции в украинскую экономику составили около двух миллиардов долларов — почти 40% от всех инвестиций в Украину. Некоторые утверждают, что отношения наладятся, а Украина станет страной привлекательной для инвестиций. Возможно, когда-то. Но сейчас частная собственность там не защищена, все российское в любой момент может быть объявлено вне закона.
И тут логика украинских радикалов понятнее логики их власти. Они последовательно против всего российского, а власти хотят и российскую рыбку съесть, и при этом этой рыбкой не подавиться. Зная подобные привычки, за три года можно было спокойно свернуть украинский бизнес российских банков, понимая, что они — наиболее уязвимая точка и прекрасный инструмент для шантажа.
Радикалы требуют от Нацбанка Украины немедленно запретить деятельность российских банков на Украине или ввести санкции. Более взвешенные украинские политики задаются вопросом: а как мы без российских банков тут будем? Если чужие активы не жалко, то хоть своих вкладчиков давайте защитим. У «Сбербанка» на Украине — несколько миллиардов долларов, огромное количество депозитов, и если вкладчики начнут массово забирать свои сбережения, это как минимум обрушит гривну.
Но даже рациональные политики вдруг проговариваются: сделать со «Сбербанком» так, как это было с «Приватом», не получится. В этом случае компенсировать придется, а таких денег в бюджете Украины просто нет. Да и зарубежные друзья Украины трижды посмотрят, стоит ли иметь с ней дело.
И что остается Киеву делать в такой ситуации? Запрет деятельности российских банков означает коллапс экономики. Особенно учитывая тот факт, что по логике придется закрывать и те иностранные банки, которые работают и на Украине, и в России. Они же тоже теперь обязаны принимать паспорта непризнанных республик.
Если не запретить, то тогда на Украине, вполне возможно, будет другая власть. Радикальное крыло не потерпит такого бездействия.
Пока Банк Украины решил обойтись полумерами и ввел против российских банковских «дочек» санкции, которые на российских владельцев повлияют не сильно, а вот украинскую банковскую систему могут парализовать.
Подробности — в видеоматериале обозревателя «Итогов недели» Игоря Виттеля.
Герман Греф еще два года назад жаловался, что из 4 миллиардов долларов, которые украинский «Сбербанк» выдал в кредитах, половину не вернули. При этом в прошлом году российские инвестиции в украинскую экономику составили около двух миллиардов долларов — почти 40% от всех инвестиций в Украину. Некоторые утверждают, что отношения наладятся, а Украина станет страной привлекательной для инвестиций. Возможно, когда-то. Но сейчас частная собственность там не защищена, все российское в любой момент может быть объявлено вне закона.
И тут логика украинских радикалов понятнее логики их власти. Они последовательно против всего российского, а власти хотят и российскую рыбку съесть, и при этом этой рыбкой не подавиться. Зная подобные привычки, за три года можно было спокойно свернуть украинский бизнес российских банков, понимая, что они — наиболее уязвимая точка и прекрасный инструмент для шантажа.
Радикалы требуют от Нацбанка Украины немедленно запретить деятельность российских банков на Украине или ввести санкции. Более взвешенные украинские политики задаются вопросом: а как мы без российских банков тут будем? Если чужие активы не жалко, то хоть своих вкладчиков давайте защитим. У «Сбербанка» на Украине — несколько миллиардов долларов, огромное количество депозитов, и если вкладчики начнут массово забирать свои сбережения, это как минимум обрушит гривну.
Но даже рациональные политики вдруг проговариваются: сделать со «Сбербанком» так, как это было с «Приватом», не получится. В этом случае компенсировать придется, а таких денег в бюджете Украины просто нет. Да и зарубежные друзья Украины трижды посмотрят, стоит ли иметь с ней дело.
И что остается Киеву делать в такой ситуации? Запрет деятельности российских банков означает коллапс экономики. Особенно учитывая тот факт, что по логике придется закрывать и те иностранные банки, которые работают и на Украине, и в России. Они же тоже теперь обязаны принимать паспорта непризнанных республик.
Если не запретить, то тогда на Украине, вполне возможно, будет другая власть. Радикальное крыло не потерпит такого бездействия.
Пока Банк Украины решил обойтись полумерами и ввел против российских банковских «дочек» санкции, которые на российских владельцев повлияют не сильно, а вот украинскую банковскую систему могут парализовать.
Подробности — в видеоматериале обозревателя «Итогов недели» Игоря Виттеля.
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