Жители Восточной Гуты бегут из города по подземным ходам боевиков

В Восточной Гуте сегодня снова обстреляли коридор для выхода мирных жителей. Операцию второй день подряд срывают сирийские оппозиционные группировки. По данным российских военных, около трехсот человек хотели покинуть анклав, контролируемый боевиками.
Сегодня в предместье Дамаска второй день гуманитарной паузы, однако минометный огонь не стихает, и по гуманитарному коридору так пока никто и не вышел. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, за минувшие сутки боевики обстреляли коридор 11 раз. Люди, которые пытаются выйти в безопасную зону, ждут на окраине городка Дума. Городок одним из первых попал под контроль оппозиции, а вскоре здесь стали доминировать отряды исламистских боевиков.
К приему жителей Восточной Гуты все готово: освобождены места в гостиницах, есть горячее питание, детей ждут в школах. На первое время людей из Восточной Гуты планируется разместить в селение Дуэйр в трех километрах от Восточной Гуты. Безопасность на выходе из гумкоридора обеспечивает российская военная полиция и военнослужащие армии Сирии. Однако пока местные жители вынуждены покидать предместье по подземным тоннелям.
Худа Хаттаб, местная жительница: «Я выследила, как солдаты из Джебхат-ан-Нусры пользуются подземными тоннелями и решила бежать. Мне нужна была срочная операция правого глаза, я взяла с собой ребенка и ночью вышла к позициям сирийской армии. Сейчас меня приютили у себя местные жители».
По данным военных, в Восточной Гуте могут находиться примерно 50 тысяч мирных жителей и две с половиной тысячи боевиков. Режим тишины в предместье Дамаска продлится еще 28 дней. Местные власти при помощи авиации распространяют листовки с инструкцией, как безопасно покинуть опасную зону.
Авиация и артиллерия правительственных войск во время гуманитарной паузы не ведет огонь по позициям боевиков. Таков приказ местного командования и такова позиция российских военных.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Вадима Фефилова.
К приему жителей Восточной Гуты все готово: освобождены места в гостиницах, есть горячее питание, детей ждут в школах. На первое время людей из Восточной Гуты планируется разместить в селение Дуэйр в трех километрах от Восточной Гуты. Безопасность на выходе из гумкоридора обеспечивает российская военная полиция и военнослужащие армии Сирии. Однако пока местные жители вынуждены покидать предместье по подземным тоннелям.
Худа Хаттаб, местная жительница: «Я выследила, как солдаты из Джебхат-ан-Нусры пользуются подземными тоннелями и решила бежать. Мне нужна была срочная операция правого глаза, я взяла с собой ребенка и ночью вышла к позициям сирийской армии. Сейчас меня приютили у себя местные жители».
По данным военных, в Восточной Гуте могут находиться примерно 50 тысяч мирных жителей и две с половиной тысячи боевиков. Режим тишины в предместье Дамаска продлится еще 28 дней. Местные власти при помощи авиации распространяют листовки с инструкцией, как безопасно покинуть опасную зону.
Авиация и артиллерия правительственных войск во время гуманитарной паузы не ведет огонь по позициям боевиков. Таков приказ местного командования и такова позиция российских военных.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Вадима Фефилова.
Комментарии