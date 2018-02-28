Сорванное перемирие: кто помешал жителям Восточной Гуты покинуть опасную зону

В Восточной Гуте этим утром по поручению Владимира Путина заработал гуманитарный коридор, но покинуть опасную зону по нему никто из мирных жителей так и не смог. Эвакуацию детей и женщин сорвали террористы. Они обстреляли коридор из минометов.

Выход мирных жителей должен был начаться в девять утра и продлиться до двух часов дня. Но уже в 9:40 здесь разорвались пять снарядов. Несмотря на обстрелы местные власти не убрали автобусы с опасного пятачка.



Владимир Золотухин, Российский центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии: «Автобусы стоят здесь с утра. Но на данный момент результатов положительных нет».



Власти основательно подготовились к операции по спасению людей. Среди населения блокированного района распространялись листовки с подробной схемой маршрута. Кроме листовок, на известные властям мобильные телефоны жителей Гуты рассылались специальные СМС.



Алексей Чурбанов, российская военная полиция: «На КПП №1 произведено усиление личного состава, развернуты пункты приема, все готово к встрече мирных жителей».



Семь лет назад Восточную Гуту можно было назвать «сирийской Рублевкой». Здесь были прохладные даже в жару оливковые рощи, просторные виллы с бассейнами. Не зря именно здесь джихадисты все эти годы обустраивались и укреплялись. И отсюда же вели минометные обстрелы столицы.



Подробнее о том, что произошло за это время и кто помешал мирным жителям покинуть опасную зону — в репортаже корреспондента НТВ Вадима Фефилова.



