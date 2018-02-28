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    Сорванное перемирие: кто помешал жителям Восточной Гуты покинуть опасную зону. Сирия, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСорванное перемирие: кто помешал жителям Восточной Гуты покинуть опасную зону

    Сорванное перемирие: кто помешал жителям Восточной Гуты покинуть опасную зону

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    Сорванное перемирие: кто помешал жителям Восточной Гуты покинуть опасную зону

    Сорванное перемирие: кто помешал жителям Восточной Гуты покинуть опасную зону

      В Восточной Гуте этим утром по поручению Владимира Путина заработал гуманитарный коридор, но покинуть опасную зону по нему никто из мирных жителей так и не смог. Эвакуацию детей и женщин сорвали террористы. Они обстреляли коридор из минометов.

      Выход мирных жителей должен был начаться в девять утра и продлиться до двух часов дня. Но уже в 9:40 здесь разорвались пять снарядов. Несмотря на обстрелы местные власти не убрали автобусы с опасного пятачка.

      Владимир Золотухин, Российский центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии: «Автобусы стоят здесь с утра. Но на данный момент результатов положительных нет».

      Власти основательно подготовились к операции по спасению людей. Среди населения блокированного района распространялись листовки с подробной схемой маршрута. Кроме листовок, на известные властям мобильные телефоны жителей Гуты рассылались специальные СМС.

      Алексей Чурбанов, российская военная полиция: «На КПП №1 произведено усиление личного состава, развернуты пункты приема, все готово к встрече мирных жителей».

      Семь лет назад Восточную Гуту можно было назвать «сирийской Рублевкой». Здесь были прохладные даже в жару оливковые рощи, просторные виллы с бассейнами. Не зря именно здесь джихадисты все эти годы обустраивались и укреплялись. И отсюда же вели минометные обстрелы столицы.

      Подробнее о том, что произошло за это время и кто помешал мирным жителям покинуть опасную зону — в репортаже корреспондента НТВ Вадима Фефилова.

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