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    Мнимые паломники: почему Израиль массово высылает из страны украинцев. Украина, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМнимые паломники: почему Израиль массово высылает из страны украинцев

    Мнимые паломники: почему Израиль массово высылает из страны украинцев

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    Мнимые паломники: почему Израиль массово высылает из страны украинцев

    Мнимые паломники: почему Израиль массово высылает из страны украинцев

    Мнимые паломники: почему Израиль массово высылает из страны украинцев

      Пограничная служба Израиля выслала из страны сразу три десятка украинских нелегалов, которые не смогли подтвердить цель своего визита. Десятки тысяч украинцев проникают в Израиль под видом паломников, а затем просят там статус беженцев. Вот только власти Израиля признали Украину безопасной, а среди претендующих на звание вынужденного переселенца обнаружили много самозванцев.

      Есть украинцы, которые, пользуясь безвизовым режимом с Израилем, под видом туристов приезжали, устраивались в торговые компании и нарушали израильские законы, по которым работать по безвизу запрещено.

      Но эта, пусть и незаконная миграция для украинских властей выгоднее любого западного кредита — в прошлом году МВФ перечислил Киеву миллиард долларов, а заробитчане отправили на родину девять. Для украинца со средней зарплатой в 150 долларов слишком велик соблазн стать гастарбайтером. В Польше, куда уехали уже полтора миллиона граждан страны победившего Майдана, больше половины трудятся без документов. В Германии, где работать по безвизу нельзя даже на сезонных работах, почти все нелегалы.

      Владимир Олейник, экс-депутат Верховной рады: «Те, кто уезжает сегодня в Польшу и другие европейские страны, они, когда просят статус постоянного места жительства — гражданства, понимают, что нужно что-то придумать. И иногда придумывают вещи, несуразные с их образом жизни. Что они преследуемые в Украине за гей-парады, за нетрадиционную сексуальную ориентацию. Или там коммунистов запретили».

      Итоги последних соцопросов показывают — больше трети всех мужчин, и чуть меньше трети женщин, проживающих на Украине, задумываются о переезде. И самой привлекательной страной называют Германию.

      А тем временем украинский лидер Пётр Порошенко в прошлом году потратил на свои зарубежные поездки кругленькую сумму. В пересчете на доллары — больше миллиона, сообщили в управлении делами президента в Киеве. При этом из 26 поездок заграницу только две носят статус государственных визитов — в Грузию и на Мальту. Больше же всего он ездил в Германию, Францию, Бельгию и США.

      Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Петрушко.

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