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    СМИ рассказали о расходах Порошенко на заграничные поездки

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    • Фото: twitter.com
    СМИ рассказали о расходах Порошенко на заграничные поездки

    СМИ рассказали о расходах Порошенко на заграничные поездки

    СМИ рассказали о расходах Порошенко на заграничные поездки
  • Фото: twitter.com

    • СМИ узнали, во сколько обошлись украинскому бюджету расходы Порошенко на поездки в другие страны.

    В целом в 2017 году президент Украины потратил на зарубежные поездки 34,3 млн гривен, сообщают «Украинские новости». При этом отмечается, что на одну поездку в среднем тратится 1,3 млн гривен.

    Уточняется, что в 2017 году Порошенко совершил 26 заграничных визитов в 18 государств. Среди них были два государственных визита — в Грузию и на Мальту. Кроме того, с официальными визитами глава Украины посетил Эстонию, Финляндию, Латвию, Данию, Великобританию, Саудовскую Аравию, Португалию. Остальные поездки носили рабочий характер.

    По официальным данным, зарплата президента Украины в прошлом году составляла 336 тысяч гривен.

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