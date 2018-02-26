СМИ рассказали о расходах Порошенко на заграничные поездки

СМИ узнали, во сколько обошлись украинскому бюджету расходы Порошенко на поездки в другие страны.
В целом в 2017 году президент Украины потратил на зарубежные поездки 34,3 млн гривен, сообщают «Украинские новости». При этом отмечается, что на одну поездку в среднем тратится 1,3 млн гривен.
Уточняется, что в 2017 году Порошенко совершил 26 заграничных визитов в 18 государств. Среди них были два государственных визита — в Грузию и на Мальту. Кроме того, с официальными визитами глава Украины посетил Эстонию, Финляндию, Латвию, Данию, Великобританию, Саудовскую Аравию, Португалию. Остальные поездки носили рабочий характер.
По официальным данным, зарплата президента Украины в прошлом году составляла 336 тысяч гривен.
Уточняется, что в 2017 году Порошенко совершил 26 заграничных визитов в 18 государств. Среди них были два государственных визита — в Грузию и на Мальту. Кроме того, с официальными визитами глава Украины посетил Эстонию, Финляндию, Латвию, Данию, Великобританию, Саудовскую Аравию, Португалию. Остальные поездки носили рабочий характер.
По официальным данным, зарплата президента Украины в прошлом году составляла 336 тысяч гривен.
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