Власти Израиля начали массово высылать из страны украинцев

Израиль начал массово депортировать граждан Украины по ускоренной процедуре.
Как сообщает украинское издание «Вести», власти Израиля заявляют, что среди украинцев, которые претендуют на статус беженца, было выявлено большое количество самозванцев.
Как рассказал изданию израильский журналист Игорь Ведерштайн, пограничники в Израиле «и раньше считались самыми придирчивыми, а теперь стали еще строже, особенно к выходцам из стран бывшего СССР».
Он также отметил, что многие украинцы приезжают нелегально работать под видом туристов и паломников. Так, в прошлом году в стране насчитывалось 70 тысяч нелегалов из стран экс-СССР, десятки тысяч из которых были гражданами Украины. Причем часть из них всеми силами пытается остаться в Израиле и просит статус беженца.
На данный момент в Израиле находятся около 20 тысяч украинцев. Из них 15 тысяч надеются на получение убежища.
Ранее в Израиле вступил в силу новый приказ об ускоренном отказе гражданам Украины в статусе беженца. Исключение сделано только для приезжих из самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик. Их заявки будут рассматривать в прежнем порядке.
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Как рассказал изданию израильский журналист Игорь Ведерштайн, пограничники в Израиле «и раньше считались самыми придирчивыми, а теперь стали еще строже, особенно к выходцам из стран бывшего СССР».
Он также отметил, что многие украинцы приезжают нелегально работать под видом туристов и паломников. Так, в прошлом году в стране насчитывалось 70 тысяч нелегалов из стран экс-СССР, десятки тысяч из которых были гражданами Украины. Причем часть из них всеми силами пытается остаться в Израиле и просит статус беженца.
На данный момент в Израиле находятся около 20 тысяч украинцев. Из них 15 тысяч надеются на получение убежища.
Ранее в Израиле вступил в силу новый приказ об ускоренном отказе гражданам Украины в статусе беженца. Исключение сделано только для приезжих из самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик. Их заявки будут рассматривать в прежнем порядке.
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