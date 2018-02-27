Патрушев прибыл в Таиланд и обсудил с властями безопасность туристов из РФ

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в Бангкоке заседание
российско-таиландской рабочей группы по вопросам безопасности.
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев встретился в Бангкоке с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Таиланда Ванлопом Рагсанахом. Стороны обсудили обсудили перспективы углубления российско-таиландских отношений в области безопасности. И отдельное внимание уделили обеспечению безопасности российских туристов.
Также на встрече была затронута тема совместной борьбы с терроризмом, говорится в сообщении СБ.
Из сообщения пресс-службы Совета безопасности России: «Рассмотрен широкий спектр двусторонних отношений по линии правоохранительных органов, спецслужб, министерств юстиции. Затронуты вопросы взаимодействия на антитеррористическом треке, в том числе в области пресечения финансирования терроризма, в сфере информационной безопасности, противодействия экстремизму и транснациональной преступности. Обсуждена также военно-политическая ситуация в Азиатско- Тихоокеанском регионе».
Отметим, что происшествия с российскими туристами в Таиланде происходят достаточно часто. Сегодня днем на острове Пхукет в ДТП попал туристический автобус с россиянами. Пострадали несколько человек. Ранее на острове Самуи во время попытки сделать селфи со скалы сорвался 25-летний мужчина. Множество сообщений приходит и из курортной Паттайи. Недавно там при странных обстоятельствах утонул фельдшер из Сыктывкара. А в минувшие выходные рядом с курортом на одном из райских островов за организацию незаконного секс-тренинга были арестованы сразу 10 человек, среди которых были и российские туристы.
Также на встрече была затронута тема совместной борьбы с терроризмом, говорится в сообщении СБ.
Из сообщения пресс-службы Совета безопасности России: «Рассмотрен широкий спектр двусторонних отношений по линии правоохранительных органов, спецслужб, министерств юстиции. Затронуты вопросы взаимодействия на антитеррористическом треке, в том числе в области пресечения финансирования терроризма, в сфере информационной безопасности, противодействия экстремизму и транснациональной преступности. Обсуждена также военно-политическая ситуация в Азиатско- Тихоокеанском регионе».
Отметим, что происшествия с российскими туристами в Таиланде происходят достаточно часто. Сегодня днем на острове Пхукет в ДТП попал туристический автобус с россиянами. Пострадали несколько человек. Ранее на острове Самуи во время попытки сделать селфи со скалы сорвался 25-летний мужчина. Множество сообщений приходит и из курортной Паттайи. Недавно там при странных обстоятельствах утонул фельдшер из Сыктывкара. А в минувшие выходные рядом с курортом на одном из райских островов за организацию незаконного секс-тренинга были арестованы сразу 10 человек, среди которых были и российские туристы.
Комментарии