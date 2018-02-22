В Таиланде при странных обстоятельствах утонул российский врач

Российские дипломаты обещают помочь в расследовании гибели нашего соотечественника в Таиланде. Фельдшер из Сыктывкара утонул при странных обстоятельствах.

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Таиланд

В истории с гибелью Алексея Хохлова в Тайланде много загадок. Местные правоохранители уже начали свое расследование, но пока у них нет ответа на вопрос, почему фельдшер из Сыктывкара утонул на курорте в Паттайе. По словам очевидцев, они не слышали криков о помощи и увидели Хохлова уже у берега, когда тот был без сознания. Ему пытались оказать первую помощь, но через несколько минут фельдшер умер.



Хохлов работал на станции скорой помощи около 30 лет. В отпуск отправился один. К поездке готовился долго, мечтал, что проведет пару недель на курорте, подальше от всех. В России у него остались возлюбленная и сын 13 лет. Сейчас друзья и коллеги Хохлова пытаются выяснить обстоятельства случившегося. По их информации, на пляже, где погиб фельдшер, не было дежурных спасателей. Поэтому в экстренной ситуации Хохлов мог рассчитывать разве что на помощь очевидцев. Но этого не случилось.



Коллеги и родные Хохлова также заняты организацией транспортировки погибшего на родину. По их словам, счет выставили на значительную сумму. Покрыть ее могла бы страховая компания, но, как говорит подруга фельдшера Ирина Гординская, в этот раз Хохлов не стал оформлять полис.



Коллеги Хохлова намерены требовать от тайских медиков, чтобы те установили точную причину смерти. Очевидно, в этом случае без судебно-медицинской экспертизы не обойтись. Ну а пока родные фельдшера жду новостей от правоохранителей и рассчитывают, что те смогут узнать что же на самом деле случилось на курорте.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Антона Талпы.