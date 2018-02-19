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    В Таиланде россиянин сорвался со скалы во время селфи

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    В Таиланде россиянин сорвался со скалы во время селфи

    В Таиланде россиянин сорвался со скалы во время селфи

    Попытка запечатлеть себя на камеру закончилась госпитализацией для туриста, приехавшего из России на отдых в Таиланд.

    Россиянин упал со скалы на острове Самуи во время попытки сделать селфи. 25-летний Евгений Бабонов вместе с девушкой отправились на мотоцикле на экскурсию. По дороге они решили сделать фотографию на фоне известного водопада, рядом с которым расположена плантация тропического фрукта дуриан.

    Как уточняет Pattaya Now, молодой человек выбирал позицию для удачного ракурса, но не удержался на мокрых камнях и упал вниз. Его девушка попросила помощи у сотрудников дуриановой фермы, которые вызвали скорую помощь. Россиянина, получившего травмы ноги и поясницы, отправили в больницу.

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