В Вашингтоне открыли площадь Бориса Немцова

В столице США официально переименовали перекресток возле посольства России в площадь Немцова.
В Вашингтоне во вторник открыли площадь Бориса Немцова. Имя политика теперь носит небольшой перекресток возле посольства России в американской столице, передает РИА Новости.
На церемонии открытия присутствовали американские конгрессмены, представители Госдепартамента и городской администрации, представители российской диаспоры, а также дочь политика Жанна Немцова.
Открытие таблички с новым названием площади было приурочено к третьей годовщине гибели Немцова. Политик был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. 13 июля 2017 года суд огласил вердикт по делу об убийстве политика. Виновными были признаны пять уроженцев Чечни. Киллер Заур Дадаев получил 20 лет тюрьмы, его сообщники братья Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев — от 11 до 19 лет лишения свободы.
В Кремле отнеслись к инициативе присвоить площади имя Немцова сдержанно, напомнив, что подобные решения должны оставаться за городскими властями. А на прошлой неделе власти Москвы приняли решение установить памятную табличку на месте гибели политика.
Фото: @RafSaakov / twitter.com
На церемонии открытия присутствовали американские конгрессмены, представители Госдепартамента и городской администрации, представители российской диаспоры, а также дочь политика Жанна Немцова.
Открытие таблички с новым названием площади было приурочено к третьей годовщине гибели Немцова. Политик был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. 13 июля 2017 года суд огласил вердикт по делу об убийстве политика. Виновными были признаны пять уроженцев Чечни. Киллер Заур Дадаев получил 20 лет тюрьмы, его сообщники братья Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев — от 11 до 19 лет лишения свободы.
В Кремле отнеслись к инициативе присвоить площади имя Немцова сдержанно, напомнив, что подобные решения должны оставаться за городскими властями. А на прошлой неделе власти Москвы приняли решение установить памятную табличку на месте гибели политика.
Фото: @RafSaakov / twitter.com
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