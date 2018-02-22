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    Собянин: в Москве установят памятную доску Борису Немцову

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    • Фото: Метелица Сергей / ТАСС
    Собянин: в Москве установят памятную доску Борису Немцову

    Собянин: в Москве установят памятную доску Борису Немцову

    Собянин: в Москве установят памятную доску Борису Немцову
  • Фото: Метелица Сергей / ТАСС

    • Власти Москвы приняли решение установить памятную доску Борису Немцову, который был убит три года назад в центре Москвы.

    Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» мэр Москвы Сергей Собянин.

    Сергей Собянин, мэр Москвы: «Сегодня рассмотрели этот вопрос на заседании Комиссии по увековечиванию памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры. Приняли решение поддержать установку памятной доски Борису Немцову по адресу Малая Ордынка, дом 3».

    Градоначальник подчеркнул, что доска будет установлена после согласования с жильцами этого дома.

    смотретьОсужденные за убийство Немцова улыбались и показывали знак победы
    Осужденные за убийство Немцова улыбались и показывали знак победы
    Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. А 13 июля 2017 года суд огласил вердикт по делу об убийстве политика. Виновными были признаны пять уроженцев Чечни. Киллер Заур Дадаев получил 20 лет тюрьмы, его сообщиники братья Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев — от 11 до 19 лет лишения свободы.

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