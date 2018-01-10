Песков прокомментировал переименование в честь Немцова улицы у посольства РФ в США

Пресс-секретарь президента РФ назвал прерогативой городских властей переименование части улицы у посольства РФ в Вашингтоне в честь Бориса Немцова.
При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что решение о переименовании улицы принято на фоне плохого состояния отношений РФ и США.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Это является прерогативой городских властей на фоне того, что состояние двусторонних отношений между нашими двумя странами по-прежнему оставляет желать лучшего, мягко говоря».
Ранее стало известно, что городской совет Вашингтона одобрил законопроект о площади Бориса Немцова перед посольством России. Часть улицы будет переименована уже к 27 февраля.
Напомним, Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Суд в июле признал виновными пятерых фигурантов дела об убийстве политика. Киллер Заур Дадаев получил 20 лет тюрьмы, Анзор и Шадид Губашевы, Эскерханов и Хамзат Бахаев — от 11 до 19 лет лишения свободы.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Это является прерогативой городских властей на фоне того, что состояние двусторонних отношений между нашими двумя странами по-прежнему оставляет желать лучшего, мягко говоря».
Ранее стало известно, что городской совет Вашингтона одобрил законопроект о площади Бориса Немцова перед посольством России. Часть улицы будет переименована уже к 27 февраля.
Напомним, Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Суд в июле признал виновными пятерых фигурантов дела об убийстве политика. Киллер Заур Дадаев получил 20 лет тюрьмы, Анзор и Шадид Губашевы, Эскерханов и Хамзат Бахаев — от 11 до 19 лет лишения свободы.
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