России могут запретить проводить международные спортивные турниры

Согласно новому стандарту соответствия кодексу WADA, Россия не получит права проводить на своей территории международные спортивные соревнования, пока не будут восстановлены в правах ОКР и РУСАДА.
Россия с апреля 2018 года может лишиться права на проведение в стране международных спортивных состязаний. Речь идет не только об Олимпийских и Паралимпийских играх, но и о других крупных спортивных событиях.
Все дело в новом Стандарте соответствия кодексу Всемирного антидопингового агентства (ISCCS), который WADA опубликовало 21 декабря 2017 года. Он вступит в силу 1 апреля 2018 года, и, согласно ему, организаторы Олимпийских, Паралимпийских игр и других международных турниров не смогут принимать заявки на их проведение от стран, чьи олимпийские комитеты и антидопинговые организации стандарту не соответствуют.
Из текста ISCCS: «Принимать заявки на проведение турниров только от тех стран, правительства которых растифицировали, подписали, поддержали или одобрили Конвенцию ЮНЕСКО и национальные олимпийские комитеты и антидопинговые организации которых соответствуют Кодексу».
Этот пункт содержится в требованиях к МОК, МПК и «организаторам крупных соревнований». В предыдущей версии стандарта этот пункт носил рекомендательный характер.
Напомним, Олимпийский комитет России и РУСАДА до сих пор не восстановлены в правах после допингового скандала, так что международные спортивные организации не будут иметь права рассматривать заявки от России на проведение турниров.
Запрет распространяется только на те заявки, которые будут поданы после 1 апреля 2018 года. На решения, принятые до этого времени, в частности, на проведение в России чемпионата мира по футболу, запрет не распространяется.
Все дело в новом Стандарте соответствия кодексу Всемирного антидопингового агентства (ISCCS), который WADA опубликовало 21 декабря 2017 года. Он вступит в силу 1 апреля 2018 года, и, согласно ему, организаторы Олимпийских, Паралимпийских игр и других международных турниров не смогут принимать заявки на их проведение от стран, чьи олимпийские комитеты и антидопинговые организации стандарту не соответствуют.
Из текста ISCCS: «Принимать заявки на проведение турниров только от тех стран, правительства которых растифицировали, подписали, поддержали или одобрили Конвенцию ЮНЕСКО и национальные олимпийские комитеты и антидопинговые организации которых соответствуют Кодексу».
Этот пункт содержится в требованиях к МОК, МПК и «организаторам крупных соревнований». В предыдущей версии стандарта этот пункт носил рекомендательный характер.
Напомним, Олимпийский комитет России и РУСАДА до сих пор не восстановлены в правах после допингового скандала, так что международные спортивные организации не будут иметь права рассматривать заявки от России на проведение турниров.
Запрет распространяется только на те заявки, которые будут поданы после 1 апреля 2018 года. На решения, принятые до этого времени, в частности, на проведение в России чемпионата мира по футболу, запрет не распространяется.
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