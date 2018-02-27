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    России могут запретить проводить международные спортивные турниры

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    России могут запретить проводить международные спортивные турниры

    России могут запретить проводить международные спортивные турниры

    России могут запретить проводить международные спортивные турниры
  • Фото: ТАСС

    • Согласно новому стандарту соответствия кодексу WADA, Россия не получит права проводить на своей территории международные спортивные соревнования, пока не будут восстановлены в правах ОКР и РУСАДА.

    Россия с апреля 2018 года может лишиться права на проведение в стране международных спортивных состязаний. Речь идет не только об Олимпийских и Паралимпийских играх, но и о других крупных спортивных событиях.

    Все дело в новом Стандарте соответствия кодексу Всемирного антидопингового агентства (ISCCS), который WADA опубликовало 21 декабря 2017 года. Он вступит в силу 1 апреля 2018 года, и, согласно ему, организаторы Олимпийских, Паралимпийских игр и других международных турниров не смогут принимать заявки на их проведение от стран, чьи олимпийские комитеты и антидопинговые организации стандарту не соответствуют.

    Из текста ISCCS: «Принимать заявки на проведение турниров только от тех стран, правительства которых растифицировали, подписали, поддержали или одобрили Конвенцию ЮНЕСКО и национальные олимпийские комитеты и антидопинговые организации которых соответствуют Кодексу».

    Этот пункт содержится в требованиях к МОК, МПК и «организаторам крупных соревнований». В предыдущей версии стандарта этот пункт носил рекомендательный характер.

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    Напомним, Олимпийский комитет России и РУСАДА до сих пор не восстановлены в правах после допингового скандала, так что международные спортивные организации не будут иметь права рассматривать заявки от России на проведение турниров.

    Запрет распространяется только на те заявки, которые будут поданы после 1 апреля 2018 года. На решения, принятые до этого времени, в частности, на проведение в России чемпионата мира по футболу, запрет не распространяется.

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