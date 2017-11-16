Исинбаева назвала полным беспределом отказ WADA восстанавливать РУСАДА

Олимпийская чемпионка и член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Елена Исинбаева возмущена решением Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Раскритиковала олимпийская чемпионка и доклад Ричарда Макларена о ситуации с допингом в России. По словам Исинбаевой, весь документ основывается на догадках и предположениях. При этом она не исключила, что в WADA просто «как роботы монотонно выполняют поставленную кем-то перед ними задачу».
Ну, что я могу сказать про решение ВАДА в отношении восстановления соответствия РУСАДА… Полный беспредел… Столько было проделано и всё напрасно…Хотело ВАДА доступ к закрытым городам — пожалуйста, увеличить необоснованно бюджет в два раза? Конечно! Принять независимых экспертов ВАДА, которые контролируют и координируют деятельность РУСАДА за приличные деньги — конечно, пусть приезжают. Избрать независимого Генерального директора? Избрали. Исинбаева не может быть председателем наблюдательного совета? Конечно, я место уступлю…И так постоянно. Только завершим выполнение критериев одной дорожной карты, так они нам новую присылают… Всё это напоминало бег по замкнутому кругу: делаешь, делаешь, а результат не меняется. А теперь о докладе Макларена и царапинах на бутылках сочинских допинг проб, доказывающих вину наших спортсменов… Мы обязаны признать работу человека, который в принципе ничего не доказал (весь его доклад основывается на догадках и предположениях). Все следственные эксперименты по повторному вскрытию банок он лично делал сам без свидетелей. Предполагаемые информаторы все засекреченные, якобы в целях их безопасности…То есть он говорит: я всё доказал, но каким путём и кто мне помогал я вам не скажу — это не безопасно для свидетелей. Очень легко всё доказывать с вымышленными людьми на па́ру. Мне лично, читавшей оба его доклада дважды не понятно, что именно мы должны признать. В докладе нет выводов вообще. Чего они от нас хотят? Может быть они сами не знают, просто как роботы монотонно выполняют поставленную кем-то перед ними задачу и всё… Царапины…а знаете ли вы, что передав весь биоматериал спортсменов после завершившихся Олимпийский игр на хранение ВАДА, ответственность за них несёт ВАДА И МОК. То есть теперь, по прошествию 3 лет, учитывая не простую политическую ситуацию в отношении России, они нам хотят сказать, что ответственность за царапины на банках несём МЫ… Ну, знаете ли, это уже перебор. Откуда мы знаем, что ВАДА с ними делало все эти годы? Где гарантии правильного хранения и отсутствие манипуляций с банками с их стороны?! Накипело…
Напомним, ранее сегодня в WADA заявили, что российская сторона не выполнила ряд пунктов дорожной карты, в том числе не признала существование «государственной системы допинга». Поэтому совет учредителей WADA отказался признать РУСАДА соответствующим международному кодексу и восстановить полномочия российского агентства. Формально это решение ставит под вопрос участие сборной РФ в Олимпиаде 2018 года.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неприятной новостью решение WADA, подчеркнув при этом, что российские спортсмены продолжат готовиться к Играм в Пхёнчхане.
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