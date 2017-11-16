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    Исинбаева назвала полным беспределом отказ WADA восстанавливать РУСАДА

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    • Фото: РИА Новости, Алексей Филиппов
    Исинбаева назвала полным беспределом отказ WADA восстанавливать РУСАДА

    Исинбаева назвала полным беспределом отказ WADA восстанавливать РУСАДА

    Исинбаева назвала полным беспределом отказ WADA восстанавливать РУСАДА
  • Фото: РИА Новости, Алексей Филиппов

    • Олимпийская чемпионка и член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Елена Исинбаева возмущена решением Всемирного антидопингового агентства (WADA).

    Знаменитая спортсменка подчеркнула, что российская сторона выполняла все требования WADA, однако агентство выдвигало все новые условия. Сложившуюся ситуацию Исинбаева сравнила с бегом по замкнутому кругу, а решение WADA назвала полным беспределом.

    Раскритиковала олимпийская чемпионка и доклад Ричарда Макларена о ситуации с допингом в России. По словам Исинбаевой, весь документ основывается на догадках и предположениях. При этом она не исключила, что в WADA просто «как роботы монотонно выполняют поставленную кем-то перед ними задачу».

    Ну, что я могу сказать про решение ВАДА в отношении восстановления соответствия РУСАДА… Полный беспредел… Столько было проделано и всё напрасно…Хотело ВАДА доступ к закрытым городам — пожалуйста, увеличить необоснованно бюджет в два раза? Конечно! Принять независимых экспертов ВАДА, которые контролируют и координируют деятельность РУСАДА за приличные деньги — конечно, пусть приезжают. Избрать независимого Генерального директора? Избрали. Исинбаева не может быть председателем наблюдательного совета? Конечно, я место уступлю…И так постоянно. Только завершим выполнение критериев одной дорожной карты, так они нам новую присылают… Всё это напоминало бег по замкнутому кругу: делаешь, делаешь, а результат не меняется. А теперь о докладе Макларена и царапинах на бутылках сочинских допинг проб, доказывающих вину наших спортсменов… Мы обязаны признать работу человека, который в принципе ничего не доказал (весь его доклад основывается на догадках и предположениях). Все следственные эксперименты по повторному вскрытию банок он лично делал сам без свидетелей. Предполагаемые информаторы все засекреченные, якобы в целях их безопасности…То есть он говорит: я всё доказал, но каким путём и кто мне помогал я вам не скажу — это не безопасно для свидетелей. Очень легко всё доказывать с вымышленными людьми на па́ру. Мне лично, читавшей оба его доклада дважды не понятно, что именно мы должны признать. В докладе нет выводов вообще. Чего они от нас хотят? Может быть они сами не знают, просто как роботы монотонно выполняют поставленную кем-то перед ними задачу и всё… Царапины…а знаете ли вы, что передав весь биоматериал спортсменов после завершившихся Олимпийский игр на хранение ВАДА, ответственность за них несёт ВАДА И МОК. То есть теперь, по прошествию 3 лет, учитывая не простую политическую ситуацию в отношении России, они нам хотят сказать, что ответственность за царапины на банках несём МЫ… Ну, знаете ли, это уже перебор. Откуда мы знаем, что ВАДА с ними делало все эти годы? Где гарантии правильного хранения и отсутствие манипуляций с банками с их стороны?! Накипело…

    Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena)


    смотретьПозиция WADA поставила под вопрос олимпийские перспективы российской сборной
    Позиция WADA поставила под вопрос олимпийские перспективы российской сборной
    Напомним, ранее сегодня в WADA заявили, что российская сторона не выполнила ряд пунктов дорожной карты, в том числе не признала существование «государственной системы допинга». Поэтому совет учредителей WADA отказался признать РУСАДА соответствующим международному кодексу и восстановить полномочия российского агентства. Формально это решение ставит под вопрос участие сборной РФ в Олимпиаде 2018 года.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неприятной новостью решение WADA, подчеркнув при этом, что российские спортсмены продолжат готовиться к Играм в Пхёнчхане.

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