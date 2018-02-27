Куба <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Куба 16+
    •  
    В Неаполе впервые за полвека выпал снег. Италия, погода, Европа, Великобритания, погодные аномалии, Рим, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Неаполе впервые за полвека выпал снег

    В Неаполе впервые за полвека выпал снег

    1 комментарий
    • Фото: @cimmino_a / twitter.com
    В Неаполе впервые за полвека выпал снег

    В Неаполе впервые за полвека выпал снег

    В Неаполе впервые за полвека выпал снег
    • Фото: @cimmino_a / twitter.com

      • Аномально холодная погода, вызванная приходом сибирского циклона, сохраняется на Апеннинах. Во вторник ночью снег выпал в южном итальянском городе Неаполь, в результате чего был закрыт местный аэропорт, а также все городские школы.

      Итальянцы уже прозвали циклон, который свирепствует на Аппенинах, «сибирским бураном». Сегодня он долетел до Неаполя. Местные СМИ пишут, что в последний раз такой снегопад наблюдался в южном городе более полувека назад — в 1956 году. А удивленные местные жители забрасывают соцсети снежными фотографиями.

      Снегом покрылся спящий вулкан Везувий, морские набережные и центр Неаполя. Из-за обледенения взлетной полосы и плохой видимости приостановлена работа местного аэропорта. Дети не пошли в школу. В городе прекратил работу городской транспорт.

      Накануне небывалым снегом замело Рим. Невероятные морозы сковали север Италии — там местами до минуса 35 градусов. И до минус 15 — в центральных районах Апеннинского хребта. Непогода продлится до среды, затем немного потеплеет, говорят синоптики.

      смотреть«Зверь с востока»: аномальные холода со снегопадами сковали города Европы
      «Зверь с востока»: аномальные холода со снегопадами сковали города Европы
      Аномально холодная погода установилась и в других европейских странах. Английская пресса пишет о свирепом «звере с востока». Суровых сибирских морозов ждут в Париже, Австрии, Венгрии и Испании.

      Новости по теме

      Зима 2017–2018

      Все новости по теме

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru