В Неаполе впервые за полвека выпал снег

Аномально холодная погода, вызванная приходом сибирского циклона, сохраняется на Апеннинах. Во вторник ночью снег выпал в южном итальянском городе Неаполь, в результате чего был закрыт местный аэропорт, а также все городские школы.
Итальянцы уже прозвали циклон, который свирепствует на Аппенинах, «сибирским бураном». Сегодня он долетел до Неаполя. Местные СМИ пишут, что в последний раз такой снегопад наблюдался в южном городе более полувека назад — в 1956 году. А удивленные местные жители забрасывают соцсети снежными фотографиями.
Снегом покрылся спящий вулкан Везувий, морские набережные и центр Неаполя. Из-за обледенения взлетной полосы и плохой видимости приостановлена работа местного аэропорта. Дети не пошли в школу. В городе прекратил работу городской транспорт.
Накануне небывалым снегом замело Рим. Невероятные морозы сковали север Италии — там местами до минуса 35 градусов. И до минус 15 — в центральных районах Апеннинского хребта. Непогода продлится до среды, затем немного потеплеет, говорят синоптики.
Аномально холодная погода установилась и в других европейских странах. Английская пресса пишет о свирепом «звере с востока». Суровых сибирских морозов ждут в Париже, Австрии, Венгрии и Испании.
Снегом покрылся спящий вулкан Везувий, морские набережные и центр Неаполя. Из-за обледенения взлетной полосы и плохой видимости приостановлена работа местного аэропорта. Дети не пошли в школу. В городе прекратил работу городской транспорт.
Накануне небывалым снегом замело Рим. Невероятные морозы сковали север Италии — там местами до минуса 35 градусов. И до минус 15 — в центральных районах Апеннинского хребта. Непогода продлится до среды, затем немного потеплеет, говорят синоптики.
Аномально холодная погода установилась и в других европейских странах. Английская пресса пишет о свирепом «звере с востока». Суровых сибирских морозов ждут в Париже, Австрии, Венгрии и Испании.
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