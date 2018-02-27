Российский посол призовет Лондон повлиять на боевиков в Восточной Гуте

Посол России в Великобритании Александр Яковенко сегодня отправится в британский МИД и призовет Лондон оказать влияние на орудующие в Восточной Гуте вооруженные группировки.
Как заявили в пресс-службе российского диппредставительства в Соединенном Королевстве, Яковенко призовет британскую сторону использовать все свое влияние, а оно у Лондона имеется, на боевиков, которые действуют на территории Восточной Гуты и не только, чтобы обеспечить полное выполнение резолюции Совбеза ООН о перемирии.
Пресс-служба посольства России в Великобритании: «Согласно поступающей из Сирии информации, продолжаются провокации со стороны боевиков, судя по всему, не заинтересованных в обеспечении доступа гуманитарной помощи и облегчении страданий мирного населения Восточной Гуты. Рассчитываем, что зарубежные покровители антиправительственных вооруженных формирований выполнят свои обязательства и обеспечат прекращение своими подопечными боевых действий в интересах скорейшего прохождения гуманитарных конвоев. Важно также, чтобы предусмотренное резолюцией перемирие не использовалось для прикрытия террористов».
Сообщается, что Яковенко укажет на неприемлемость попыток британской стороны возложить ответственность за положение в Сирии на Москву.
Пресс-служба посольства России в Великобритании: «Посол четко заявит, что мы абсолютно не приемлем попытки британцев возложить на Россию ответственность за гуманитарную ситуацию в Сирии, выгораживая при этом террористов, которые убивают мирных жителей и используют их в качестве живого щита в Восточной Гуте».
Также Яковенко отметит, что «выполнение резолюции Совбеза ООН подается британской стороной на публику достаточно однобоко, со смещением принципиальных акцентов».
О том, что Александр Яковенко вызван в британский МИД в связи с ситуацией в Восточной Гуте, накануне заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон. Резолюцию, предписывающую сторонам сирийского конфликта прекратить боевые действия по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению, Совбез ООН принял 24 февраля. Документ поддержали все 15 государств — членов Совбеза, включая Россию. Предполагается, что перемирие не будет распространяться на военные операции против запрещенной в РФ экстремистской группировки «Исламское государство» и других террористических организаций, передает ТАСС.
Пресс-служба посольства России в Великобритании: «Согласно поступающей из Сирии информации, продолжаются провокации со стороны боевиков, судя по всему, не заинтересованных в обеспечении доступа гуманитарной помощи и облегчении страданий мирного населения Восточной Гуты. Рассчитываем, что зарубежные покровители антиправительственных вооруженных формирований выполнят свои обязательства и обеспечат прекращение своими подопечными боевых действий в интересах скорейшего прохождения гуманитарных конвоев. Важно также, чтобы предусмотренное резолюцией перемирие не использовалось для прикрытия террористов».
Сообщается, что Яковенко укажет на неприемлемость попыток британской стороны возложить ответственность за положение в Сирии на Москву.
Пресс-служба посольства России в Великобритании: «Посол четко заявит, что мы абсолютно не приемлем попытки британцев возложить на Россию ответственность за гуманитарную ситуацию в Сирии, выгораживая при этом террористов, которые убивают мирных жителей и используют их в качестве живого щита в Восточной Гуте».
Также Яковенко отметит, что «выполнение резолюции Совбеза ООН подается британской стороной на публику достаточно однобоко, со смещением принципиальных акцентов».
О том, что Александр Яковенко вызван в британский МИД в связи с ситуацией в Восточной Гуте, накануне заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон. Резолюцию, предписывающую сторонам сирийского конфликта прекратить боевые действия по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению, Совбез ООН принял 24 февраля. Документ поддержали все 15 государств — членов Совбеза, включая Россию. Предполагается, что перемирие не будет распространяться на военные операции против запрещенной в РФ экстремистской группировки «Исламское государство» и других террористических организаций, передает ТАСС.
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