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    New York Post снова обрушилась с критикой на российских хоккеистов

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Филиппов
    New York Post снова обрушилась с критикой на российских хоккеистов

    New York Post снова обрушилась с критикой на российских хоккеистов

    New York Post снова обрушилась с критикой на российских хоккеистов
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Филиппов

    • Газета New York Post, ранее назвавшая российских хоккеистов «командой без страны», заявила, что россияне нарушили запрет Международного олимпийского комитета, исполнив во время церемонии награждения гимн своей страны.

    В новом материале New York Post отмечается, что российские хоккеисты нарушили запреты МОК и спели российский гимн под музыку олимпийского гимна на игровом поле.

    Из материала New York Post: «Исполнение российского гимна на игровом поле — нарушение требований МОК о нейтралитете, примененных к России в рамках санкций за систематическое употребление допинга во многих видах спорта».

    Сборная России по хоккею завоевала золотые медали Олимпиады в Южной Корее, обыграв немцев со счетом 4:3. Они спели гимн страны вместе с болельщиками на церемонии награждения. В МОК заявили, что с пониманием относятся к эмоциям российских спортсменов, а исполнение гимна никак не повлияет на решение по восстановлению статуса Олимпийского комитета.

    смотреть«У США подгорает»: в Сети высмеяли материал New York Post о победе российских хоккеистов
    «У США подгорает»: в Сети высмеяли материал New York Post о победе российских хоккеистов
    Ранее NY Post, сообщая своим читателям о победе российских хоккеистов на Олимпиаде, выпустила статью под заголовком «Команда без страны завоевала золотые медали в хоккее». Пользователи резко раскритиковали авторов материала, назвав их «журналистами без мозгов». Также многие назвали американцев страной без команды, намекнув, что сборная США вылетела с турнира в четвертьфинале.




    смотретьИсторическая победа: Россия ликует после олимпийского триумфа хоккеистов
    Историческая победа: Россия ликует после олимпийского триумфа хоккеистов
    Россия завоевала золото Олимпиады в Пхёнчхане, обыграв сборную Германии в овертайме. Матч закончился со счетом 4:3 в пользу подопечных Олега Знарка.

    Вопреки всему! Мужики поехали и сделали это! У России — золото Олимпиады!!!

    Опубликовано НТВ 24 февраля 2018 г.

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