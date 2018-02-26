New York Post снова обрушилась с критикой на российских хоккеистов

Газета New York Post, ранее назвавшая российских хоккеистов «командой без страны», заявила, что россияне нарушили запрет Международного олимпийского комитета, исполнив во время церемонии награждения гимн своей страны.
В новом материале New York Post отмечается, что российские хоккеисты нарушили запреты МОК и спели российский гимн под музыку олимпийского гимна на игровом поле.
Из материала New York Post: «Исполнение российского гимна на игровом поле — нарушение требований МОК о нейтралитете, примененных к России в рамках санкций за систематическое употребление допинга во многих видах спорта».
Сборная России по хоккею завоевала золотые медали Олимпиады в Южной Корее, обыграв немцев со счетом 4:3. Они спели гимн страны вместе с болельщиками на церемонии награждения. В МОК заявили, что с пониманием относятся к эмоциям российских спортсменов, а исполнение гимна никак не повлияет на решение по восстановлению статуса Олимпийского комитета.
Ранее NY Post, сообщая своим читателям о победе российских хоккеистов на Олимпиаде, выпустила статью под заголовком «Команда без страны завоевала золотые медали в хоккее». Пользователи резко раскритиковали авторов материала, назвав их «журналистами без мозгов». Также многие назвали американцев страной без команды, намекнув, что сборная США вылетела с турнира в четвертьфинале.
Россия завоевала золото Олимпиады в Пхёнчхане, обыграв сборную Германии в овертайме. Матч закончился со счетом 4:3 в пользу подопечных Олега Знарка.
Из материала New York Post: «Исполнение российского гимна на игровом поле — нарушение требований МОК о нейтралитете, примененных к России в рамках санкций за систематическое употребление допинга во многих видах спорта».
Сборная России по хоккею завоевала золотые медали Олимпиады в Южной Корее, обыграв немцев со счетом 4:3. Они спели гимн страны вместе с болельщиками на церемонии награждения. В МОК заявили, что с пониманием относятся к эмоциям российских спортсменов, а исполнение гимна никак не повлияет на решение по восстановлению статуса Олимпийского комитета.
Ранее NY Post, сообщая своим читателям о победе российских хоккеистов на Олимпиаде, выпустила статью под заголовком «Команда без страны завоевала золотые медали в хоккее». Пользователи резко раскритиковали авторов материала, назвав их «журналистами без мозгов». Также многие назвали американцев страной без команды, намекнув, что сборная США вылетела с турнира в четвертьфинале.
Team without medals pic.twitter.com/OqIXhTjIrY— Ник Биряльцев (@NBiryaltsev) 25 февраля 2018 г.
Россия завоевала золото Олимпиады в Пхёнчхане, обыграв сборную Германии в овертайме. Матч закончился со счетом 4:3 в пользу подопечных Олега Знарка.
Вопреки всему! Мужики поехали и сделали это! У России — золото Олимпиады!!!Опубликовано НТВ 24 февраля 2018 г.
Комментарии