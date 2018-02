«У США подгорает»: в Сети высмеяли материал New York Post о победе российских хоккеистов

USA on fire hahahah pic.twitter.com/sfHTnYjfxa — Azam Pseun (@PSEUNOFF) 25 февраля 2018 г.

Russia withaut flag, but USA -withaut team! 😂😂😂😉👌 — Светлана Смотрова (@swet_lanna) 25 февраля 2018 г.

all the people in the world know who these guys are. and you know. — Екатерина Боброва (@bobrova_kate) 25 февраля 2018 г.

Russia forever. Good guys always win in the end. pic.twitter.com/g3tj40IUC2 — Комиссар (@narkom_1937) 25 февраля 2018 г.

A newspaper without brain is just so jealous that own players can’r shit! Shame on such journalists! Shame!!! — Romus Ramström (@Romussw) 25 февраля 2018 г.

Россия чемпион!!! А вы завидуйте! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺💪💪💪 — Timur Khalitov (@KhalTimur) 25 февраля 2018 г.

Big shame, this is not journalism. — Elpside3 (@Addaxpside) 25 февраля 2018 г.

Team without country — 4, USA — 0. — Vaclav Korunka (@VaclavKorunka) 25 февраля 2018 г.

Without flag, but with the Motherland and the team! — Jane Flower (@Jane_Flower_) 25 февраля 2018 г.

Написать можно что угодно, но вы и сами прекрасно понимаете хоккеисты из какой страны выиграли золотые медали.

Но в любом случае спасибо вам за поздравления, вторая сборная Северной Америки 😉 — Sukhnev (@Sukhnev) 25 февраля 2018 г.

You a are country without a team — V (@Rodin71Valery) 25 февраля 2018 г.

Learn to lose. You have to pic.twitter.com/V3t8YngAIn — меньше вежливости. ♻ (@ER_Insider) 25 февраля 2018 г.

Must be such a shame, to lose an Olympic gold to a team «without a country». Shame on you NYT, show some respect at least. 🇷🇺 — Egor Kostenko (@kostenko35) 25 февраля 2018 г.

Завидуйте молча хахаха😂😂😂 — rose (@marcelinthevq) 25 февраля 2018 г.

You know this country but you fear it😌 — Индекс Оливье (@olivierindex) 25 февраля 2018 г.

) You’re so funny & poor… — Dmitry Manevich (@fighter_inside) 25 февраля 2018 г.

Yes, it’s a pain. For loosers «with a country» )) — Pedro Banderlogov (@P_Banderlogov) 25 февраля 2018 г.

смотреть Историческая победа: Россия ликует после олимпийского триумфа хоккеистов

Вопреки всему! Мужики поехали и сделали это! У России — золото Олимпиады!!! Опубликовано НТВ 24 февраля 2018 г.

На страницу New York Post в Twitter обрушились сотни гневных комментариев после публикации материала о победе российских хоккеистов. Читателей возмутил заголовок, где российскую сборную назвали командой «без страны».: «У США подгорает, ха-ха-ха».: «Россия без флага, а США — без команды».: «Люди по всему миру знают, кто эти парни, и вы знаете».Пользователь под именем Ник Биряльцев в комментариях разместил фотографию сборной США с подписью «Команда без медалей».: «Россия навсегда. Хорошие парни всегда побеждают в конце».: «Газета без мозгов просто так завидует. Позор таким журналистам. Позор!»: «Какой позор, это не журналистика».Некоторые пользователи напомнили журналистам, как разгромно закончился матч Россия — США : «Команда без страны — 4, США — 0».Возмущенные болельщики отметили, что российские хоккеисты хотя и были вынуждены выступать без флага родной страны, но добились большего, чем сборная США.: «Без флага, но с родиной и командой».: «А вы страна без команды».: «Учитесь проигрывать, вам необходимо».: «Это должно быть очень стыдно, проиграть золото Олимпиады „команде без страны“. Позор вам NYT, проявите хоть немного достоинства в конце концов».: «Вы знаете эту страну, но вы боитесь ее».: «Вы такие смешные и жалкие».: «Да, это боль для лузеров „со страной“».Россия завоевала золото Олимпиады в Пхёнчхане , обыграв сборную Германии в овертайме. Матч закончился со счетом 4:3 в пользу подопечных Олега Знарка.