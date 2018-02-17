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    Российские хоккеисты разгромили сборную США на Олимпиаде

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    • Фото: Reuters © 2018, Brian Snyder
    Российские хоккеисты разгромили сборную США на Олимпиаде

    Российские хоккеисты разгромили сборную США на Олимпиаде

    Российские хоккеисты разгромили сборную США на Олимпиаде
  • Фото: Reuters © 2018, Brian Snyder

    • Российские хоккеисты нанесли разгромное поражение команде США в заключительном матче группового раунда олимпийского турнира.

    Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу россиян. По дублю на свой счет записали форварды Николай Прохоркин и Илья Ковальчук. Несколько раз матч прерывался из-за потасовок между хоккеистами.

    После этой победы россияне вышли на чистое первое место в группе и напрямую пробились в четвертьфинал Олимпиады.

    Две заброшенные в ворота США шайбы стали для Ковальчука 12-й и 13-й на Олимпиадах в 26 встречах. Таким образом, он побил рекорд Павла Буре по числу олимпийских шайб за национальную команду.

    Днем ранее российская команда разгромила сборную Словении, отправив в ее ворота восемь шайб. В том матче Ковальчук также отметился дублем.

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