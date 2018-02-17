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    Ковальчук побил рекорд Буре по числу заброшенных на Олимпиадах шайб

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Вильф
    Ковальчук побил рекорд Буре по числу заброшенных на Олимпиадах шайб

    Ковальчук побил рекорд Буре по числу заброшенных на Олимпиадах шайб

    Ковальчук побил рекорд Буре по числу заброшенных на Олимпиадах шайб
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Вильф

    • Нападающий сборной России Илья Ковальчук побил рекорд Павла Буре по количеству шайб, заброшенных за национальную команду на Олимпийских играх.

    Рекорд Буре пал на 40-й минуте матча группового раунда олимпийского турнира против команды США. Точным броском Ковальчук сделал счет 3:0 в пользу российской команды.

    Однако на этом форвард не остановился и в третьем периоде оформил дубль. Теперь на счету Ковальчука 13 шайб в 26 сыгранных матчах на Олимпиадах. Днем ранее он отметился дублем в ворота сборной Словении.

    Сборная России ведет в матче со счетом 4:0.
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